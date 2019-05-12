Спалили авто редактора каналу TVI у Києві: фото і відео

Автомобіль головного редактора телеканалу TVI, політолога з Криму Володимира Єгорова, спалили вночі 12 травня в Києві під будинком, де він живе. Сам він припускає, що авто підпалили о 4:30, поки всі спали. Сусіди чули характерний хлопок.

На щастя, ніхто з людей не постраждав, проте авто вже неможливо відновити.

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Єгоров переконаний, що цей інцидент пов’язаний з його професійною діяльністю.

Підло, нишком, не по-чоловічому. Пожежники і поліція свою роботу зробили. Спасибі, що приїхали оперативно,

– написав журналіст у своєму Facebook.

У коментарях він додав, що останнім часом погрози йому не надходили, проте Єгоров має припущення, хто міг піти на такий вчинок.