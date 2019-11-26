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      Спалили автомобіль сім'ї керівника Одеської митниці Резника: з'явилось відео

      1417 Читать новость на русском
      Спалена машина сім'ї глави Одеської митниці / facebook.com/max.nefyodov

      У ніч на вівторок невідомі спалили автомобіль, що належав родині в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резника.

      Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй фейсбук-сторінці. Він закликав українських правоохоронців провести оперативне і прозоре розслідування цього злочину.

      Актуально: Нефьодов розповів про законодавчі дірки на митниці, які він планує залатати

      За словами Нефьодова, це могли зробити як контрабандисти, так і окремі митники, які ображені через боротьбу із корупційними схемами на митниці.

      Дивіться відео з місця спаленого авто керівника Одеської митниці:

      Як приклад боротьби зі схемами глава Державної митної служби навів затримання у минулий понеділок в Одесі контейнера з технікою Apple і Sony на 300 тисяч доларів. Тоді ж було складено протоколи на 5,7 мільйонів ​​гривень щодо 4 автомобілів BMW.

      Відзначимо, що глава Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував масштабні кадрові чистки серед митників. За його словами, основне завдання – провести повну переатестацію усіх людей, які перейшли в Державну митну службу.

      Як в Україні з'явилася Державна митна служба?

      – 18 грудня 2018 року Кабмін ухвалив Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби.

      – 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення, яким було розділено ДФС на дві окремі структури.

      – 20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Після перемоги у фінальному етапі конкурсу КабМін призначив на посаду голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 5 липня.

      – 16 липня Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Вона не підпорядковуватиметься Державній фіскальній службі.

      Повне інтерв'ю з очільником митниці читайте тут!

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Одеси Максим Нефьодов Пожежа Державна митна служба Поліція
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