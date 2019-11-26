Спалили автомобіль сім'ї керівника Одеської митниці Резника: з'явилось відео

У ніч на вівторок невідомі спалили автомобіль, що належав родині в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резника.

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов на своїй фейсбук-сторінці. Він закликав українських правоохоронців провести оперативне і прозоре розслідування цього злочину.

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За словами Нефьодова, це могли зробити як контрабандисти, так і окремі митники, які ображені через боротьбу із корупційними схемами на митниці.

Дивіться відео з місця спаленого авто керівника Одеської митниці:

Як приклад боротьби зі схемами глава Державної митної служби навів затримання у минулий понеділок в Одесі контейнера з технікою Apple і Sony на 300 тисяч доларів. Тоді ж було складено протоколи на 5,7 мільйонів ​​гривень щодо 4 автомобілів BMW.

Відзначимо, що глава Державної митної служби Максим Нефьодов анонсував масштабні кадрові чистки серед митників. За його словами, основне завдання – провести повну переатестацію усіх людей, які перейшли в Державну митну службу.

Як в Україні з'явилася Державна митна служба?

– 18 грудня 2018 року Кабмін ухвалив Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби.

– 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення, яким було розділено ДФС на дві окремі структури.

– 20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Після перемоги у фінальному етапі конкурсу КабМін призначив на посаду голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 5 липня.

– 16 липня Держреєстратор видав дозвіл на створення нової Державної митної служби як юридичної особи. Вона не підпорядковуватиметься Державній фіскальній службі.