Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине

Месяц назад ОБСЕ выложило видео с беспилотника, на котором видно, как колонны военных грузовиков пересекают российско-украинскую границу, подконтрольную "ДНР".

Я, к сожалению, сразу как-то упустил этот момент. А ведь это доказательства российского вторжения, опубликованные международными наблюдателями. Не журналистское расследование, не чьи-то фотки с телефона или записи из соцсетей, а официальная информация.

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Причем, поскольку Россия тоже является участником ОБСЕ, и в этой миссии работают ее граждане – Москва также фактически подписывается под этой видеозаписью. Не получится на этот раз объявить, что это фальшивка от американцев.

Смешно теперь понаблюдать за тем, как все эти Мураевы, Бондаренки и другие подкупленные Россией предатели, которые все твердят, что у Украины нет доказательств российской агрессии, будут старательно игнорировать это видео и делать вид, что его не существует.

Но вместе с тем, нельзя не отметить отсутствие реакции на появление такого важного видео со стороны официальных лиц Украины.

Хотя, казалось бы, тут на весь мир нужно кричать, инициировать заседание Совбеза ООН. Материалы ОБСЕ для международного сообщества – это очень серьезно. Это куда серьезнее, чем любые материалы от СБУ и украинской стороны. После такого западным политикам и журналистам уже не удастся отделываться заявлениями о "гражданской войне" в Украине. Придется признать, что Россия хозяйничает на нашей территории и сюда заходят ее военные конвои.

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