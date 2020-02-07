Спалити всіх, аби Києва та Львова не було, – Жиріновський обурився через "Наші котики" – відео

У ефірі пропагандистської передачі "60 хвилин", яка виходить на прокремлівському "Росія 1" показали трейлер української стрічки "Наші котики". І він неабияк розлютив лідера ЛДПР одіозного Володимира Жиріновського.

Стрічка "Наші котики" розповідає про війну на Донбасі. І у ній переважає чорний гумор, зокрема щодо країни-агресора Росії. Імовірно, саме це і не сподобалося Жиріновському.

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"Всіх знищимо! Напалмом спалити всіх! Щоб ні Києва не було, ні Львова, нічого не було!" – заволав після перегляду опальний російський політик.

Дивіться відео реакції Жиріновського на фільм "Наші котики"

Що відомо про фільм "Наші котики"

За сюжетом стрічки, у розпал гібридної війни Росії проти України інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. Згодом до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, і майже не орієнтується на місцевості. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Дивіться офіційний трейлер стрічки "Наші котики"

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Це вже не вперше Жиріновський висловлюється негативно у бік України. Зокрема, влітку 2019-го він пригрозив перекрити Дніпро, якщо Україна за 48 годин не почне постачати воду до окупованого Росією Криму.