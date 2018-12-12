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      "Спасибі, Путіне, спасибі, Росіє": патрульний-зловмисник з Харкова похизувався паспортом РФ

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      Харківський патрульний Денис Кучеренко (центр), який підозрюється у вимаганні грошей, втік до Росії
      Харківський патрульний Денис Кучеренко (центр), який підозрюється у вимаганні грошей, втік до Росії / Соцмережі

      Патрульний з Харкова Денис Кучеренко, який разом з іншими двома правоохоронцями взяв участь у злочинній схемі щодо вимагання, не лише засвітився у Росії, а й отримав російське громадянство. За можливість отримати "нове життя" він подякував не лише російським спецслужбам, а і власне господарю Кремля Володимиру Путіну.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

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      "Дякую МВС РФ, дякую ФСБ РФ! Всіх злочинців, бандитів, хабарників і здирників... Забирайте собі. Такий природний відбір мені подобається! Прийшов в патруль, був задокументованим за перевищення повноважень (вимагання та хабар), до суду втік до Росії", – підкреслив він з посиланням на допис, де можна побачити український і російський паспорти, а також посвідчення українського поліцейського. 

      Також керівник Патрульної полції нагадав, як у жовтні у Харкові судили патрульних, що шантажем відібрали у чоловіка авто та розібрали його на запчастини.

      За даними слідства, підозрюваний дізнався, що у його сусіда – авто-"двійник". Марка машини, колір і номерні знаки збігалися з іншим автомобілем, власник якого проживає у Києві. Поліцейський вирішив "підзаробити" на цій ситуації. Разом з двома колегами він вистежив сусіда. Патрульні на службовому автомобілі зупинили його Hyundai у малолюдному місці. Правоохоронці сказали водію, що машина нібито перебуває у розшуку, а тому її мають вилучити та помістити на штрафмайданчик. Вони залякували чоловіка, кажучи, що він взагалі може залишиться без автомобіля. Натомість запропонували "альтернативу" у вигляді 1 тисячі доларів "відступних". Оскільки у потерпілого не було з собою потрібної суми, поліцейські вигадали таку схему: він віддасть їм авто разом з ключами та документами та про місце перебування транспортного засобу дізнається лише після того, як передасть кошти. Водій погодився на умови патрульних,
      – розповідали тоді у прокуратурі.

      За словами правоохоронців, з дому чоловік виніс патрульним аванс у розмірі 6,5 тисяч гривент, а решту мав передати пізніше.

      "Протягом тижня поліцейські взагалі не виходили на зв'язок з потерпілим, а потім після тривалих перемовин усе ж таки повідомили йому, де перебуває Hyundaі. Коли водій приїхав за машиною до гаражного кооперативу, він знайшов її повністю розукомплектованою. Поліцейські зняли з автомобіля все, що тільки було можливим: від акумулятора до спинки сидіння та фар. Як наслідок, потерпілому завдано збитків на суму понад 400 тисяч гривень", – додали у Прокуратурі Харківської області.

      Додамо, що третій підозрюваний ще під час слідчих дій утік на територію РФ, відтак з того часу перебував у розшуку.

      Як повідомив Жуков, його ім’я – Денис Кучеренко, народився зловмисник 13 лютого 1995 року.

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      Судячи з профілю Кучеренка в Instagram, на який посилається Жуков, правоохоронець-утікач останнім часом публікував фото нічної Москви та машини на російських номерах. Крім того, він виклав світлину на фоні військового комісаріату.

      Кучеренко, Росія, патруль, Харків, поліція, втеча

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Просто очень красиво, просто выложу это здесь

      A post shared by Лейтенант Коломбо (@viu_trr_trr) on

      Щодо скандального допису, в якому Кучеренко демонструє російський паспорт поряд із українським, то тут він дякує МВС РФ, ФСБ, Путіну та всій Росії.

      Спасибі всім, хто в скрутну хвилину мені допоміг, спасибі всім, хто хоч якось є причетним до отримання цього паспорта... Спасибі МВС РФ, спасибі ФСБ РФ, спасибі всім службам і спецслужбам. Спасибі, Путіне, спасибі, Росіє!!! Дякую за нове життя, за життя з чистого аркуша, за нові можливості з великою та рідною країною, пишаюся тим, що я – росіянин 
      – наголосив він.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова Україна – Росія Поліція Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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