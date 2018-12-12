"Спасибі, Путіне, спасибі, Росіє": патрульний-зловмисник з Харкова похизувався паспортом РФ

Патрульний з Харкова Денис Кучеренко, який разом з іншими двома правоохоронцями взяв участь у злочинній схемі щодо вимагання, не лише засвітився у Росії, а й отримав російське громадянство. За можливість отримати "нове життя" він подякував не лише російським спецслужбам, а і власне господарю Кремля Володимиру Путіну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

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"Дякую МВС РФ, дякую ФСБ РФ! Всіх злочинців, бандитів, хабарників і здирників... Забирайте собі. Такий природний відбір мені подобається! Прийшов в патруль, був задокументованим за перевищення повноважень (вимагання та хабар), до суду втік до Росії", – підкреслив він з посиланням на допис, де можна побачити український і російський паспорти, а також посвідчення українського поліцейського.

Також керівник Патрульної полції нагадав, як у жовтні у Харкові судили патрульних, що шантажем відібрали у чоловіка авто та розібрали його на запчастини.

За даними слідства, підозрюваний дізнався, що у його сусіда – авто-"двійник". Марка машини, колір і номерні знаки збігалися з іншим автомобілем, власник якого проживає у Києві. Поліцейський вирішив "підзаробити" на цій ситуації. Разом з двома колегами він вистежив сусіда. Патрульні на службовому автомобілі зупинили його Hyundai у малолюдному місці. Правоохоронці сказали водію, що машина нібито перебуває у розшуку, а тому її мають вилучити та помістити на штрафмайданчик. Вони залякували чоловіка, кажучи, що він взагалі може залишиться без автомобіля. Натомість запропонували "альтернативу" у вигляді 1 тисячі доларів "відступних". Оскільки у потерпілого не було з собою потрібної суми, поліцейські вигадали таку схему: він віддасть їм авто разом з ключами та документами та про місце перебування транспортного засобу дізнається лише після того, як передасть кошти. Водій погодився на умови патрульних,

– розповідали тоді у прокуратурі.

За словами правоохоронців, з дому чоловік виніс патрульним аванс у розмірі 6,5 тисяч гривент, а решту мав передати пізніше.

"Протягом тижня поліцейські взагалі не виходили на зв'язок з потерпілим, а потім після тривалих перемовин усе ж таки повідомили йому, де перебуває Hyundaі. Коли водій приїхав за машиною до гаражного кооперативу, він знайшов її повністю розукомплектованою. Поліцейські зняли з автомобіля все, що тільки було можливим: від акумулятора до спинки сидіння та фар. Як наслідок, потерпілому завдано збитків на суму понад 400 тисяч гривень", – додали у Прокуратурі Харківської області.

Додамо, що третій підозрюваний ще під час слідчих дій утік на територію РФ, відтак з того часу перебував у розшуку.

Як повідомив Жуков, його ім’я – Денис Кучеренко, народився зловмисник 13 лютого 1995 року.

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Судячи з профілю Кучеренка в Instagram, на який посилається Жуков, правоохоронець-утікач останнім часом публікував фото нічної Москви та машини на російських номерах. Крім того, він виклав світлину на фоні військового комісаріату.

Щодо скандального допису, в якому Кучеренко демонструє російський паспорт поряд із українським, то тут він дякує МВС РФ, ФСБ, Путіну та всій Росії.

Спасибі всім, хто в скрутну хвилину мені допоміг, спасибі всім, хто хоч якось є причетним до отримання цього паспорта... Спасибі МВС РФ, спасибі ФСБ РФ, спасибі всім службам і спецслужбам. Спасибі, Путіне, спасибі, Росіє!!! Дякую за нове життя, за життя з чистого аркуша, за нові можливості з великою та рідною країною, пишаюся тим, що я – росіянин

– наголосив він.