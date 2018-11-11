"Спасибі Росії, що нам дають всі блага": дві буханки хліба як гарантія високої явки на "виборах"

Людей на "вибори" проросійські бойовики зганяли, як могли: музикою, дешевим хлібом по дві буханки в одні руки, олією та овочами.

Точки продажу встановили одразу біля дільниць. За продуктами вишиковувалися черги, про які журналісти пропагандистських ЗМІ відразу ж писали, що це нібито черги охочих проголосувати. Дешеві яйця й олія, картопля й капуста, а ще хліб, цукор, ковбаса та мед – ось опис вигляду типової "виборчої" дільниці на псевдовиборах у "республіках".

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До повного "щастя" – музичний супровід в стилі шансон. А ще учасники так званих виборів на виході з дільниці можуть виграти приз. Правдами-неправдами затягнути людей на голосування сепаратистам вдалося. От тільки у чергах, здебільшого, пенсіонери з гаслами на кшталт "спасібо Россіі" і "спасібо Путіну" – за те, "што нам дают всє блага". Пропагандистські ЗМІ хваляться: о 18 годині в самопроголошеній ДНР вже проголосували 76%, а в ЛНР – 72. Що явка буде саме такою – ще декілька днів тому говорили в Службі безпеки України.



Учасники так званих виборів на виході з дільниці можуть виграти приз

Це у день виборів людей просять прийти по-доброму. А напередодні фейкового голосування студентам Донецька та Луганська натякнули: якщо не прийдуть обирати главу "молодої республіки" – матимуть проблеми. А ще у всі боки роздавали паспорти вигаданих республік.

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Зрештою, і результати цього "волевиявлення" уже відомі. Службі безпеки України вдалося дізнатися, що Денису Пушиліну, який "балотується" в Донецьку, намалювали 55%, а Леоніду Пасічнику в Луганську – 63. До слова, він теж уже проголосував. З хорошим настроєм і за "інтеграцію з Російською Федерацією".



Очільниця МЗС Швеції Маргот Вальстрьом вважає "вибори" зривом Мінських угод

А президент України кілька годин тому в Парижі говорив про псевдоволевиявлення з лідерами Франції та Німеччини. Міжнародна реакція на псевдоголосування не забарилась. Швеція приєдналась до країн, які засуджують псевдовибори на окупованих територіях.

Заплановані на 11 листопада "вибори" на сході України порушують українське законодавство і міжнародне право і чітко демонструють відсутність бажання Росії поважати мирний процес в рамках Мінських домовленостей,

– заявила міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом.

Поділяє думку Швеції і Канада. В ОБСЄ вважають, що ці вибори не відповідатимуть Мінським угодам. Не визнають так зване голосування також НАТО та ЄС. Українська влада називає ці "вибори" злочином і закликає ЄС запровадити санкції проти організаторів. Це питання рада міністрів обговорить 19 листопада.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко анонсував засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні 12 листопада, де це питання внесуть позачергово в порядок денний, та закликав жителів окупованих територій не брати участь у "виборах".