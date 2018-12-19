Спасо-Преображенський собор Києва разом покинув УПЦ МП і став частиною нової Об'єднаної церкви

Парафія митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка перейшла з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Відповідне рішення ухвалила парафіяльна рада, яку очолює колишній член "Партії регіонів" Ігор Лисов

Про це сам Драбинко заявив під час ранкової літургії у Спасо-Преображенському соборі Києва, пише "Главком".

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Водночас видання додає, що 18 грудня відбулося засідання парафіяльної ради, яку очолює колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ігор Лисов. На зібранні позитивно вирішили питання переходу громади з УПЦ МП до Православної церкви України.

Зауважимо, що Митрополит Олександр (Драбинко) продовжуватиме служити у Спасо-Преображенському соборі у Києві.

Нагадаємо, Олександра Драбинко був одним із тих, кого так званий Священний синод Московської патріархії звільнив з посади та заборонив служити. Причиною такого кроку стала участь священнослужителя у Об’єднавчому соборі.

Хто такий Олександр Драбинко? Він є прихильником надання автокефалії Українській православній церкві та таку позицію він висловлював і раніше. До прикладу, у 2012 році Священний Синод УПЦ МП звинуватив його в негідній поведінці та звільнив з посади голови Відділу зовнішніх зв'язків. Також навесні 2018 року архієрей підписав звернення до Варфоломія з проханням надати автокефалію Українській православній церкві.

Крім того, у У 2016 році народний депутат Вадим Новинський вчинив напад на нього та погрожував. Того ж року священнослужитель заявив про зловживання в УПЦ МП. Йшлося про лобіювання в Україні російських інтересів Віктором Медведчуком і Новинським.



Свого часу Драбинко був помічником нині покійного митрополита Київського та всієї України Володимира.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.