Після невдалого походу в президенти журналіст-розслідувач Дмитро Гнап взявся за старе. В ефірі 24 каналу він відкопує з-під шарів пороху резонансні корупційні справи, про які після гучних скандалів як завжди – пообурювались і забули. І з'ясовує, чим (чи нічим) закінчились сенсаційні затримання, арешти і провадження.
Власне, про корумпованих політиків – старих і нових – я і планувала з ним поговорити в цьому інтерв'ю. Натомість як справжній політик він задвинув мені промову про те, що треба зробити з цією країною, аби ми всі невдовзі не вимерли (як прогнозує ООН) і перегнали Польщу (як прогнозує Гнап).
Ідея радикальна: державу треба не "переносити в смартфон", а ліквідовувати. Як і що від неї лишиться – читайте самі.