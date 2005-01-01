— З огляду на відрізані Крим і Донбас – вже не втримали. Але треба дочекатись, що буде в фіналі.

— Якщо ми не вимремо, то все буде добре. Зараз найбільший виклик для нас – це просто не вимерти до 2100 року. Бо якщо нас буде 18 мільйонів, то про Україну можна забути. На такій величезній території це дуже мало. Значить, вона буде ще кимось заселятись – арабами, китайцями, турками. Тому українцям треба більше народжувати. Для цього треба краще жити. Краще жити можна тільки в одному випадку – коли у нас буде вільніша країна. Зараз ми країна дуже не вільна і в політичному, і в економічному сенсі.



Нас часто називають failed state. Кажуть, що ми неспроможні. Це не так. У нас просто дуже велика, міцна, при цьому дуже неефективна і часто злочинна держава. Під державою я маю на увазі всіх державних службовців, правоохоронців, від дільничного міліціонера і до президента.



Якщо ти візьмеш державний бюджет і почнеш дивитись, куди витрачаються наші гроші, податки – збожеволіти можна. У нас стільки відомств державних, про які ти навіть гадки не маєш. Нещодавно затримали чувака – директора державного інституту охорони ґрунтів. Виявляється, є такий інститут. Я про нього навіть не знав. Затримали на хабарі в $1,5 млн. Він мав поставити свій підпис щодо приватизації гранітного кар'єру на Житомирщині. Виявляється, у нас є таке відомство, де чуваки беруть такі хабарі. Що вже казати про Міністерство енергетики, МінАПК, Нацбанк і так далі. У нас величезна і неефективна держава, яка висить ярмом на шиї. Саме через це ми не можемо здійснити стрибок вперед.

