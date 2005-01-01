На перший погляд може здатися, що будинки зводяться, ніби іграшкові. Насправді ж це житло на десятиліття. У будівництві комплексу використовується запатентована технологія виробництва стінових модулів ТМ Royal House.



До речі, стінові модулі унікальні – вони мають таку енергоефективну систему утеплення, що навіть перевищує українські норми енергозбереження на 20%. І, звісно, відповідає європейським нормам.

