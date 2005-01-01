НОВЕ ЖИТТЯ В «НОВІЙ АНГЛІЇ» - ЖИТЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ З АНГЛІЙСЬКИМИ ТРАДИЦІЯМИ Й УКРАЇНСЬКОЮ ГОСТИННІСТЮ
Найзеленіший район столиці – Голосіївський – прикрашають неповторні за архітектурою будинки. Таких не побачиш більше ніде в столиці. Монументальна брама, класичні декоративні елементи, витончена композиція і теплі кольори фасадів – це «Нова Англія».
До метро Васильківська – всього 800 метрів. Та коли опиняєшся на території, зовсім не відчуваєш себе у Києві. Тут атмосфера затишного альбіонного містечка при комфортному українському кліматі.
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Будівництво за принципом місто в місті – це коли на території житлового комплексу є все, що потрібно для життя: дитячий садок, школа, спортивні та дитячі майданчики, ресторани, кондитерські та кав'ярні, супермаркет і аптека.
МІСТО В МІСТІ
На закритій території з цілодобовою охороною та пропускною системою, розташується підземний паркінг для мешканців комплексу та вже збудовані наземні гостьові парковки. А також увага! Любителі чистого повітря та поціновувачі електрокарів, спеціально для вас на подвір'ї будуть встановлені зарядні станції для електромобілів.
Зелені ландшафтні сквери, алеї, зони відпочинку. Велосипедні доріжки і навіть тенісний корт. Окреме облаштоване місце для вигулу домашніх тварин. Є все для комфортного життя.
ТЕПЛІ ТЕХНОЛОГІЇ
На перший погляд може здатися, що будинки зводяться, ніби іграшкові. Насправді ж це житло на десятиліття. У будівництві комплексу використовується запатентована технологія виробництва стінових модулів ТМ Royal House.

До речі, стінові модулі унікальні – вони мають таку енергоефективну систему утеплення, що навіть перевищує українські норми енергозбереження на 20%. І, звісно, відповідає європейським нормам.
ЕКОНОМІЯ НА ОПАЛЕННІ
Будинки у «Новій Англії» такі теплі, що дозволяють економити на опаленні помешкань до 55%. Ці дані сформовані на прикладі готового проекту від забудовника ЖК «Британський квартал». Це один із небагатьох житлових комплексів, енергоефективність якого підтверджена незалежними дослідженнями спеціалістів з енергоефективності КНУБА.
Енергозбереження у «Новій Англії», яка наразі зводиться, вище на 60% , адже забудовник збільшив прошарок утеплювача у готових стінових модулях. Тож, і економія на опаленні прогнозується відповідно більшою.
Для зручності кожного покупця будівельна компанія Royal House створила різні варіанти комплектації квартир – від базової до дизайнерського ремонту «під ключ».
На новосілля не забудьте пригостити гостей чашечкою англійського чаю. І нехай це буде чудовою сімейною традицією – запрошувати рідних у власний просторий дім із англійською архітектурою та українською гостинністю.
Дізнатися більше
Ведуча Марина Хацаюк розповіла про технології будівництва українського житла із архітектурою та атмосферою альбіонного містечка.
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