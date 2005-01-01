«ОЗЕРНИЙ ГАЙ ГАТНЕ» – УНІКАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З ЕКО-АТМОСФЕРОЮ: ЧИСТЕ ПОВІТРЯ, ОЗЕРА І ВЛАСНІ ПЛЯЖІ.
Це один із наймасштабніших проектів лідера будівельної галузі із бездоганною репутацією – компанії «Інтергал-Буд». На території понад 48 га будуть зведені 47 комфортних будинків.
Мальовниче передмістя Києва! Ідеальне місце для життя родини. Житловий комплекс «Озерний гай Гатне» зводиться в с.Гатне Києво-Святошинського району по вулиці Свободи 1. Це всього 10 хвилин від станції метро Теремки.
Власна повноцінна інфраструктура, закрита територія комплексу, а головне найкращі умови для зростання дітей.
Вперше житловий комплекс має власні озера з пляжами. Тут буде дитячий садок з класами початкової школи, сімейна клініка та сучасний фітнес-центр з басейном, супермаркет, ресторан з видовою терасою та навіть власне пожежне депо.
Вже зараз мешканці перших будинків займаються спортом на спортивних полях з майданчиками для воркауту, відпочивають в зелених зонах з авторським ландшафтним дизайном.
Це називається концепція будівництва «місто у місті», коли вам не треба витрачати час на пересування, аби вирішити побутові справи чи відпочити. Вже сьогодні запрошуйте друзів милуватися грацією лебедів, прогулюватися тінистими алеями, смажити барбекю біля озера та разом відпочивати у спеціально облаштованих дерев'яних альтанках.
КУПИВ І ОДРАЗУ ПЕРЕЇХАВ
При зведенні будинків використовуються екологічно чисті, енергоефективні матеріали. Фасади утеплені. Вікна встановлюються із 5-камерним метало-пластиковим профілем.
У житловому комплексі «Озерний гай Гатне» можна придбати квартиру з ремонтом «під ключ» від забудовника або з підготовкою під чистове оздоблення. Усі квартири обладнані індивідуальними котлами, лічильниками на холодну воду, газовими та багатофазними лічильниками електроенергії.
В квартирах, готових до проживання на підлозі – ламінат підвищеної стійкості, на стінах – вінілові шпалери під фарбування. На кухні плитка. Ванна кімната оздоблена керамічною плиткою та з повним набором сантехніки. Встановлені радіатори, розетки, вимикачі і вивід під освітлення. Усі кімнати просторі та світлі. Є також можливість замовити кухонні меблі з вбудованою побутовою технікою.
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ
Компанія «Інтергал-Буд», піклуючись про максимальний комфорт своїх мешканців, збудує власну гілку каналізації і водопроводу, що з'єднає житловий комплекс з централізованими мережами Києва. Мешканці ЖК будуть забезпечені комунальними послугами за стандартами столиці.
У комплексі є можливість оформити розстрочку від забудовника на придбання власної квартири строком від 3 місяців до 5 років. Або взяти іпотечний кредит до 20 років від 5 % річних в одному з банків-партнерів, з яким забудовник має ексклюзивний договір про співпрацю. «Озерний гай Гатне» – тут живе щастя.