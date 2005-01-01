При зведенні будинків використовуються екологічно чисті, енергоефективні матеріали. Фасади утеплені. Вікна встановлюються із 5-камерним метало-пластиковим профілем.



У житловому комплексі «Озерний гай Гатне» можна придбати квартиру з ремонтом «під ключ» від забудовника або з підготовкою під чистове оздоблення. Усі квартири обладнані індивідуальними котлами, лічильниками на холодну воду, газовими та багатофазними лічильниками електроенергії.



В квартирах, готових до проживання на підлозі – ламінат підвищеної стійкості, на стінах – вінілові шпалери під фарбування. На кухні плитка. Ванна кімната оздоблена керамічною плиткою та з повним набором сантехніки. Встановлені радіатори, розетки, вимикачі і вивід під освітлення. Усі кімнати просторі та світлі. Є також можливість замовити кухонні меблі з вбудованою побутовою технікою.

