Тут ви не будете витрачати безліч часу на пошуки місця для свого авто. Адже на території ЖК зведуть два чотириповерхових паркінги. На території навіть встановили зарядні станції для електромобілів, які уже працюють.



Забудовник дбає про здоров'я мешканців, тому зведе лікувально-діагностичний центр для всієї сім'ї, до складу якого ввійде швидка допомога, педіатрія, травмпункт, амбулаторії та стаціонарне відділення.



Paradise Avenue – це втілення передових рішень з використанням енергоефективних технологій. Це естетична цілісність архітектури будинків і території. Квартири площею – від 33 до 100 м2 продаються із чистовою обробкою, що неабияк зекономить ваш бюджет під час ремонту.



Зрештою, придбати квартиру у житловому комплексі, де ціна за квадратний метр, як у передмісті, а якість зведення відповідає рівню «комфорт +» - це інвестиція в своє щасливе життя.

