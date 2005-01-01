PARADISE AVENUE – РАЙСЬКИЙ КУТОЧОК ДЛЯ ЖИТТЯ У ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА.
PARADISE AVENUE – РАЙСЬКИЙ КУТОЧОК ДЛЯ ЖИТТЯ У ПЕРЕДМІСТІ КИЄВА.
Марина Хацаюк ведуча проекту «Нерухомість 24» на 24 каналі
Марина Хацаюк ведуча проекту «Нерухомість 24» на 24 каналі
Унікальний житловий комплекс із мальовничим озером та сучасними зонами відпочинку для всієї родини.
Paradise Avenue будується за концепцією «місто в місті». Так називають повністю автономну інфраструктуру житлових комплексів. Насправді ж, у Paradise Avenue пішли далі і в поняття «інфраструктура» зашили ще й «атмосферу». Це означає, що зранку можна снідати на першому поверсі свого будинку теплими круасанами зі смачною кавою. На території буде відкритий ресторан на воді з літньою терасою та надзвичайним видом на озеро.
Забудовник розуміє, як сильно ми прагнемо простору, функціональної зручності і спокою без нав'язливого скупчення сусідів або їх авто. Тому тут знайдеться місце і заняття для кожного. Справжній рай для малечі – сучасне, безпечне, функціональне ігрове містечко для дітей різних вікових категорій. Усі дитячi зони спорткомплексу будуть оснащені амортизуючим покриттям для безпечного вiдпочинку.
УМОВИ ДЛЯ ЦІКАВОГО ДОЗВІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ'Я РОДИНИ
Дорослі зможуть тренуватися на свiжому повiтрi на сучасних майданчиках для вуличного воркауту, грати у футбол або великий теніс на спеціально облаштованих майданчиках.
По всiй території комплексу запроектованi велодорiжки, скейт-парк та ролердром. Особлива родзинка: велошерінг – прокат велосипедів для мешканців. Все, аби кожен знайшов цікаве заняття для себе, не виходячи з подвір'я.
У Paradise Avenue комфортні умови створять навіть для тварин – за проектом планується зведення кінологічного стадіону – це робочі ринги із тренажерами для дресури. А впорядкована зона вигулу тварин забезпечить і чистоту прибудинкової території, і безпеку під час прогулянок з дітьми.
ЖК Paradise Avenue – це квартал закритого типу із цілодобовим відео-спостереженням та пильним наглядом служби безпеки комплексу.
ЖК ІЗ СУЧАСНОЮ ДЕРЖАВНОЮ ШКОЛОЮ НА ТЕРИТОРІЇ
Тому більше ніяких черг та проблем із влаштуванням малечі в дошкільний заклад. В Paradise Avenue зведуть аж два дитячих садочки та сучасну школу на 1000 місць. Школу забудовник передає на баланс села Крюківщина, де зводиться комплекс, а отже вона буде державною і безкоштовною, на відміну від більшості шкіл на території нових ЖК.
Навчальні заклади будуть збудовані з дотриманням загальної архітектури комплексу. При будівництві споруд для найменших мешканців комплексу використовуються екологічні матеріали та інноваційні технології.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТУТ І ЗАРАЗ
Тут ви не будете витрачати безліч часу на пошуки місця для свого авто. Адже на території ЖК зведуть два чотириповерхових паркінги. На території навіть встановили зарядні станції для електромобілів, які уже працюють.
Забудовник дбає про здоров'я мешканців, тому зведе лікувально-діагностичний центр для всієї сім'ї, до складу якого ввійде швидка допомога, педіатрія, травмпункт, амбулаторії та стаціонарне відділення.
Paradise Avenue – це втілення передових рішень з використанням енергоефективних технологій. Це естетична цілісність архітектури будинків і території. Квартири площею – від 33 до 100 м2 продаються із чистовою обробкою, що неабияк зекономить ваш бюджет під час ремонту.
Зрештою, придбати квартиру у житловому комплексі, де ціна за квадратний метр, як у передмісті, а якість зведення відповідає рівню «комфорт +» - це інвестиція в своє щасливе життя.
Paradise Avenue – це житловий комплекс із концептуально новим підходом до створення житла на українському ринку. Він знаходиться у найближчому передмісті столиці. Село Крюківщина – це в 3 хвилинах від столичної кільцевої і в 10 хвилинах від метро Теремки і одеської траси. Та важливо не стільки, де ти живеш, скільки – як. Якість життя тут і зараз – головна цінність кожного з нас.