Квартиру можна придбати у базовому варіанті під чистове оздоблення. А можна й з готовим ремонтом від забудовника. Купив житло й одразу переїхав. І ніякого головного болю із вибором шпалер, плитки та сантехніки. Жодних проблем із неякісною роботою ремонтної бригади. Без бруду та пилу – одразу своя чиста та світла, готова до життя, квартира.



На підлозі плитка та ламінат, повний набір сантехнічного обладнання, бойлер, лічильники на холодну та гарячу воду, та можливість встановлення кухонного гарнітуру з вбудованою технікою. На стінах – шпалери під фарбування. Надійні вхідні двері – металеві протиударні та стійкі до вогню. Автономне опалення, енергозберігаючі технології та матеріали, швидкісні ліфти. Ось, що ви побачите, коли завітаєте на екскурсію до відділу продажів ЖК «Теремки».

