5 ГЕКТАРІВ ЛІСУ НА ТЕРИТОРІЇ НОВОГО ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. ТАКОГО СТОЛИЦЯ ЩЕ НЕ БАЧИЛА!
Унікальне поєднання життя поруч з природою у сучасному мегаполісі. Житловий комплекс «Теремки» від «Інтергал-Буд» змінить ваше уявлення про життя в новобудові.
Новий житловий комплекс «Теремки» в оточенні лісу та парків і з надзвичайно зручною опцією «ремонт під ключ» від забудовника. Сам ЖК розташований у найзеленішому районі столиці – на території заповідної зеленої Голосіївської зони. Навколо комплексу – парк «Феофанія», Національний музей народної архітектури та побуту України «Пирогово», Голосіївський ліс і ВДНГ. У зоні пішохідної доступності житлового комплексу знаходиться станція метро «Теремки».
Унікальна перевага комплексу – цілих 5 гектарів екологічно чистої зеленої зони на території ВДНГ, яку забудовник вже облаштовує для комфортного дозвілля мешканців. Такої шикарної лісопаркової зони на території житлового комплексу в Києві більше немає!
Безпечні доріжки для прогулянок, нові вуличні ліхтарі, сучасні дитячі та спортивні майданчики, яскрава алея казок та сад каменів. За периметром паркової території – зони відпочинку. Також «Інтергал-Буд» подбав про заходи безпеки, тому встановлює на території парку камери спостереження та пост охорони. Тож, мешканці нового житлового комплексу «Теремки» будуть відпочивати на екологічно чистій та комфортно оснащеній території.
ГОТОВІ КВАРТИРИ «ЗАЇЖДЖАЙ І ЖИВИ»
Будинки зводять за монолітно-каркасною технологією будівництва. В ЖК втілюються ергономічні планування квартир, а неймовірний вид з панорамних вікон на Голосіївський ліс закохає в себе будь-кого.
Квартиру можна придбати у базовому варіанті під чистове оздоблення. А можна й з готовим ремонтом від забудовника. Купив житло й одразу переїхав. І ніякого головного болю із вибором шпалер, плитки та сантехніки. Жодних проблем із неякісною роботою ремонтної бригади. Без бруду та пилу – одразу своя чиста та світла, готова до життя, квартира.
На підлозі плитка та ламінат, повний набір сантехнічного обладнання, бойлер, лічильники на холодну та гарячу воду, та можливість встановлення кухонного гарнітуру з вбудованою технікою. На стінах – шпалери під фарбування. Надійні вхідні двері – металеві протиударні та стійкі до вогню. Автономне опалення, енергозберігаючі технології та матеріали, швидкісні ліфти. Ось, що ви побачите, коли завітаєте на екскурсію до відділу продажів ЖК «Теремки».
НАДІЙНІСТЬ ПРИДБАННЯ ТА ВИГІДНІ УМОВИ
«Інтергал-Буд» – компанія с 15-річним досвідом роботи у будівельній сфері та надійною репутацією. 14 тисяч щасливих власників квартир вже живуть у будинках, зведених командою «Інтергал-Буд», в портфелі якої понад 70 реалізованих проектів.
Для своїх покупців забудовник розробив вигідні умови придбання житла: розстрочку до 5 років при першому внеску від 30%. Перший і другий будинки у ЖК «Теремки» вже у продажу. Відділ продажу житлового комплексу гостинно відкриває свої двері тим, хто завітав, аби стати щасливим власником столичної нерухомості з власною зоною відпочинку в Голосіївському лісі, в оточенні зелених парків. Живіть у гармонії з природою!