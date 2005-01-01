Унікальна система HygienePlus при ополіскуванні посуду протягом 10 хвилин при 70 градусах води видаляє до 99,99% бактерій та мікробів. Особливо така система сподобається батькам немовлят, яким часто доводиться мити дитячі пляшечки.



Окрім того, посудомийки Siemens не створюють у домі шуму. Адже найтихіші машини преміум-класу працюють із рівнем шуму лише 38 дБ – це тихіше, ніж під час приготування страви на плиті.



Хоч камери усіх посудомийок Siemens виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, що має спеціальне захисне покриття, виробник ще й надає на прилади гарантію терміном аж на 10 років – на захист від наскрізної корозії.



Максимально надійно, блискуче чисто, зрозуміло та надзвичайно ефективно – переваги інноваційних технологій побутової техніки Siemens, які вас приємно здивують.

