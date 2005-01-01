Пральні машини Siemens нового покоління можуть справитись із 16 видами плям різної природи та складності. Трава, томати, червоне вино, жир – тепер це вже не проблема, навіть коли йдеться про делікатні тканини, які зазвичай не можна прати в гарячій воді. Пристрої оснащені системою sensoFresh, яка використовує активний кисень для обробки одягу. Завдяки цьому білизна буде гігієнічно чистою навіть після прання за температури 40 градусів Цельсія.



Варто зауважити, що застосування активного кисню – це безперечне ноу-хау у сфері догляду за одягом. З програмою sensoFresh Ви і без прання видалите неприємний запах їжі чи цигарок з одягу – за якихось півгодини речі знову стануть ідеально свіжими та доглянутими. Технологія справді унікальна, бо не використовує ніяких пральних засобів чи хімічних речовин. Активний кисень також очищає барабан всередині пральної машини, це запобігає появі бактерій. В результаті ви отримаєте бездоганну чистоту й гігієну, а ще – зекономлений час і нерви.

