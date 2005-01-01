Кухонна техніка Siemens – поєднання вишуканого дизайну та високих технологій

Вам більше не доведеться вибирати між практичністю та зовнішнім виглядом кухонної техніки. Завдяки інноваційним хай-тек рішенням, високій функціональності та ергономічному дизайну, які поєднує побутова техніка Siemens, Ви оптимально зможете зорганізувати свій простір.



Залежно від Ваших уподобань, Ви можете вмонтувати її чи то в колону, чи то в ряд – приладдя все одно гармонійно пасуватиме одне до одного. А якщо у Вас уже є інша техніка від Siemens, то через єдине оформлення панелі управління нові прилади ідеально впишуться в інтер'єр.



У високої кухні та високих технологій є щось спільне. Це прагнення до досконалості. Готувати із Siemens – це інноваційно, здорово та стильно.

