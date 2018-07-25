Спека та дощі: шість книжок, які прикрасять період літніх злив

Синоптики обіцяють, що спекотна і дощова погода по всій території України буде тривати до кінця липня. Журналісти 24 каналу зібрали для вас добірку книг, які ідеально пасуватимуть до літніх злив.

"Право на чари", Террі Пратчетт

("Право на чари", фото – blog.yakaboo.ua)

Якщо потрібно десь заховатись від реальності, із її нестабільною погодою, суспільно-політичними негараздами та сірими буднями – то Дискосвіт Террі Пратчетта просто створений для цього. Погода там теж не завжди ідеальна, герої не позбавлені звичних нам упереджень, а побут буває до нестерпного буденним. Але, все ж, це – світ магії. Він легкий та іскристий, сповнений дуже влучного та їдкого (зовсім трохи) почуття гумору. В усьому цьому запросто можна загубитись. І опинитись у чудовій компанії двох вкрай харизматичних чаклунок.

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Ця книга – історія юної, але вже дуже могутньої чаклунки Ескарини Ковальчук, яка під керівництвом Бабуні Дощевіск розхитує традиції цілого світу, у якому чомусь звикли думати, що справжнім чарівником може стати восьмий син восьмого сина. Ця книга про те, що дівчата теж мають право на чари, що чудеса існують і вони зовсім поруч.

"Маленька книга люке. Секрети найщасливіших людей світу", Майк Вікінг

("Маленька книга люке. Секрети найщасливіших людей світу", фото – ozstatic.by)

Ви ж вже чули про "хюґе", правда? Так от, про нього ви чули через Майка Вікінга. Його попередня книга "Маленька книга хюґе" наробила стільки галасу, що по всьому світу люди почали вчитись застосовувати "хюґе".

Новий термін "люке", який пропонує Вікінг світу цього разу – теж про щастя. Але якщо попередня книга більше схожа на наочний посібник краси та затишку, то ця книга – про дослідження щастя, затишок та статистику щастя. Вона дозволяє ширше подивитись на те, яким буває щастя та на те, як люди на різних територіях вчаться досягати цього дивовижного стану душі. Кожна країна має свій рецепт, головне – знайти його складові і правильно їх застосувати до власного життя.

Ця книга допоможе дізнатись, хто, де і як відчуває щастя та над тим, які з цих порад можна практично застосувати до вашої буденності, доведеться подумати самостійно. Займатись цим, ховаючись від літніх злив – особливо приємно.

"Діаболік", С. Дж. Кінкейд

("Діаболік", фото – book24.ua)

С. Джей Кінкейд – молода американська письменниця, яка примудрилась створити захопливий світ майбутнього. Світ, у якому люди, на перший погляд, ніби змогли підкорити Всесвіт та створити величезну кількість генно-модифікованих створінь, які мають урізноманітнити їхнє життя. Вони живуть на космічних кораблях у щільному оточенні ботів безпеки, краси, здоров’я. Вони розробили для власного захисту діаболіків – потужні машини для вбивств, які не здатні на емоції та почуття. Разом з тим, їхній світ вщент деформований абсолютно середньовічним світоглядом. І цей контраст захоплює потужніше, ніж можна описати кількома реченнями.

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Ця книга – яскрава і цікава, місцями – більше ніж неочікувана. Вона якісно показує, що саме робить нас людьми та наскільки важливими іноді бувають прості емоції. Такі, як, наприклад, переляк від удару блискавки під час грози, або радість від можливості обійняти свого собаку. І якщо спостерігати за фантастичними світами вам подобається більше, ніж за невиразними обличчями пасажирів транспорту у заторах – точно варто звернути увагу на цю книгу.

"Шоколад", Джоанн Харріс

("Шоколад", фото – blog.yakaboo.ua)

Так іноді буває – зупиняєшся посеред напруженого робочого дня і дозволяєш собі одну крихітну мить задоволення від вишуканої шоколадки. Але саме ця мить раптом повністю змінює все твоє життя.

Ця книга – саме про те, як іноді важливо дозволити собі зупинитись і отримати задоволення. У ній є все, що потрібно, аби забути про ці виснажливі перепади погоди та задушливі спекотні зливи: атмосфера маленького французького містечка, багато шоколаду та спецій, чарівна красуня, історія пристрасті, грандіозна перемога всього хорошого над усім поганим. І зовсім трохи побутової магії, яка може абсолютно звичайні речі перетворити на справжні шедеври.

"Самого сонця замало", Дімфна К'юсак

("Самого сонця замало", фото – abebooks.co.uk)

Фантастична природа околиць Сіднею – яскрава та соковита, підкреслена потужними океанськими хвилями та спекотним сонцем. Ідеальна сонячна картинка, яка не може виглядати непривабливо. Але історія, розказана у цій книзі, зайвий раз нагадує, що іноді в ідеальній декорації можуть розгортатись дуже драматичні сюжети.

Офіційна анотація каже, що це – роман про проблему імміграції новоавстралійців, які розчарувалися у новій батьківщині, де тільки клімат не обдурив їх очікувань, який побудований на фактичному матеріалі і присвячений проблемі поширення ідей неонацизму в Австралії. Більш нудний опис цієї книги вигадати важко. У ній дійсно є багато політики та ідеологічних питань. А ще у ній є цікавий сюжет, симпатичні герої, візерунки переплітання людських доль, історія кохання, історія розвитку, багато нереально красивої природи. І дуже багато сонця. Хоча сонце, звісно, це ще не головне.

"Ніч лагідна", Френсіс Скотт Фіцджеральд

("Ніч лагідна", фото – midwaybook.com)

Хочете поринути у п’янку атмосферу міжвоєнної французької Рив'єри з усією її насиченою красою, трохи розворушену морським бризом? Тоді відкривайте "Ніч лагідна" і занурюйтесь у розповідь юної голлівудської зірки Розмарі Хойт про знайомство із подружжям Дайверів та їхнім оточенням на морському узбережжі, про її захоплення незвичайним чоловіком, який зумів зберегти і вибудувати навколо себе оазу тепла і любові серед ярмарку марнославства "буремних тридцятих"…

Як і всі твори Фіцджеральда, ця книга дозволяє розчинити реальність у шикарному блиску "американської мрії", а потім різко винирнути у сьогоденні та подивитись на нього абсолютно іншими очима. У нього все завжди дуже глибоко і вишукано, мерехтливо і ароматно. Ніби спеціально створене для того, аби відволікати від погодних (та і взагалі – будь-яких) негараздів.