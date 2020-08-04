Середньомісячна температура повітря у липні в столиці була вищою, аніж зазвичай та становила +21,9°С. Це перевищило кліматичну норму одразу на 2,6°С.

Такі підсумки 3 серпня опублікувала Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

найхолодніше було 8 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,7°С;

найспекотніше – 29 липня, коли максимальна температура після полудня досягла +32,7°С.

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Загалом протягом місяця було 8 днів з температурою повітря вище 30°С. Крім того, у обсерваторії розповіли, що кількість опадів становила лише 53% від норми.

Як зазначили метеорологи, кліматичні норми було переглянуто "у зв'язку із закінченням IV кліматичного періоду (1991-2020)”.