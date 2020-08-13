В низці регіонів спекуляції навколо екологічних проблем можуть стати приводом і для виведення людей на вулиці.

Політичні маніпуляції навколо екологічних проблем, які часто використовуються під час виборів, лише відволікатимуть увагу від їх вирішення. На цьому наголошує політолог Андрій Єрмолаєв, повідомляє "5 канал".

"Практично всі проблеми з якими стикалося і стикається населення – пожежі, повені, окремі техногенні випадки – пов’язані з забрудненням води", – наголошує він. І додає, що політичні сили традиційно будуть використовувати такі яскраві приклади екологічних чи техногенних катастроф, щоб показати недолугість чинної влади.

В низці регіонів, попереджають експерти, спекуляції навколо екологічних проблем можуть стати приводом і для виведення людей на вулиці. З залученням "псевдоактивістів", що професійно протестують за гроші.

"У нас є структури і організації які можуть себе представити, прояв такого протесту – добре організовані, володіючи технологіями інформаційного обміну, комунікаторами, системами забезпечення порядку і т.д. ця загроза дуже велика", – попереджає Андрій Єрмолаєв.