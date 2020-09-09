Аби виграти перегони, деякі політики намагаються довести українцям свою стурбованість екологічною ситуацією в Україні. Тому напередодні виборів готові створювати окремі політичні партії та презентувати екологічні програми, стверджують експерти.

Однак, фахівці радять не довіряти популістам, адже спекуляції на темі довкілля лише дискредитують реальні загрози для екології. Про це в ефірі 24 каналу повідомила президент "Професійної асоціації екологів" Людмила Циганок.

Якісь хайпові теми періодично лунають в ЗМІ з вуст політиків особливо перед виборами. Я не кажу, що це не важливі теми, однак вони другорядні й ми втрачаємо час на вирішення тих критичних для України тем, які дозволять жити якісно та потурбуватись про життя майбутніх поколінь,

– зазначила Людмила Циганок.

Експерти кажуть, через обіцянки, про які політики зазвичай забувають на наступний день після виборів, не вдається навести лад у сфері охорони природи.