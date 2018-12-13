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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ
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      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Спекуляції на болючих для суспільства темах посилилися напередодні виборів

      77 Читать новость на русском
      Спекуляції напередодні виборів
      Спекуляції напередодні виборів / 5.ua

      Гучні гасла і популістські обіцянки – типова картина передвиборної гонки не минула Україну і в цей раз, заявляють експерти. При цьому, основні теми, на яких політики будують кампанії, вже вимальовувалися.

      За словами виконавчого директора центру політичних досліджень "Пента" Олександра Леонова, в першу чергу політики порушуватимуть теми тарифів, цін, війни, корупції. До цих тем додалася тема екології, повідомляє "5 канал". Втім, відзначають експерти, такі обіцянки теж навряд чи будуть виконані.

      Якщо дивитися соціологію, то не тільки громадяни не цікавляться екологічними проблемами, і це зрозуміло, тому що є, оскільки ми сказали, багато інших нагальних проблем, але екологічні партії, екологічні напрямки, вони взагалі не фігурують в соціологічних опитуваннях навіть на рівні соціологічної похибки,
      – заявив Олександр Леонов.

      Разом з тим, за словами доцента кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної Академії Державного Управління при Президентові України Рени Марутян, загравання з електоратом на тему екології, матимуть зворотний очікуваний ефект.

      "У нас це питання зав'язане з розвитком регіонів, з розвитком виробництва цих регіонів. І наскільки у населення буде позитивне ставлення? Кожен запорожець перш ніж поставити собі плюсик і дати згоду на те, що зупинити який-небудь металургійний завод, наприклад, коксохімічний завод Запоріжжя, він запитає, а якщо у мене там працює хтось із рідних, тобто я залишуся без зарплати", – заявила Марутян.

      В цілому ж, констатують фахівці, під час майбутньої гонки розкрутка екологічної проблематики очікуваного ефекту не принесе, повідомляє ЗМІ.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Екологія
      Джерело: 24 Канал
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