Це сталося на проспекті Науки та згодом у мережі оприлюднили багато відео цієї пожежі. Рятувальників туди викликали о 8:50.

Нещодавно Спалахнув після заправки: біля АЗС на Харківщині згорів автомобіль

Залишився лише каркас

Пожежники погасили автомобіль ВАЗ Priora менше, ніж за 10 хвилин. Слід зазначити, що на момент прибуття служби порятунку, вогонь вже охопив весь салон.

Автомобіль, який спалахнув у Харкові: дивіться відео

Як наслідок, від автомобіля залишився лише обгорілий каркас. Попередня причина загоряння – коротке замикання електропроводки.

Пожежа автомобіля в центрі Харкова: дивіться відео

Згодом власник авто поспілкувався з журналістами. Він сказав, що все сталося досить швидко, тому зробити нічого не встиг.

Я щойно під'їхав, пішов у магазин. Повертаюся, а вже горить. Напевно, щось із прикурювачем було,

– розповів чоловік.

Про те, що очевидці чули вибух, повідомили в телеграмі "СТО Харьков". Проте там не надали жодних підтверджень цьому.

Коментар власника згорілого авто: дивіться відео

Інша пожежа автомобілів

26 жовтня повідомили про серйозну загоряння, яке сталася у дворі одного з будинків у Білої Церкви. Там з невідомих причин вщент вигоріли два легковики.

На місце події образу вирушили правоохоронці та рятувальники ДСНС. Проте вони застали лише згарище, яке вже навіть було пізно гасити.