Спецслужбовці відпрацювали свої дії у разі виникнення такої надзвичайної ситуації. А вчителі та учні отримали знання і практичні навички як поводитися у таких обставинах.

До теми Стрілянина в шкільному дворі на Одещині: чоловіка поранено

Що відомо про навчання в одеській школі

Навчання почались о 09:00 у гімназії №4 на вулиці Болгарській, 88.

За легендою терорист вистрілив в повітря і зайшов в школу, а потім продовжив стріляти в середині будівлі.

Частині учнів вдалося евакуюватися на вулицю, але декілька класів лишилися в приміщені.

Їм треба було забарикадуватися до приїзду спецназу.

Правоохоронці спеціального призначення знешкодили терориста та вивели його живим.

Вахтерка за сценарієм зазнала поранення. Медики надали їй допомогу.

Для повного "комплекту" у школі ще й сталася пожежа – рятувальники гасили уявний вогонь.



Тренування гасіння пожежі в школі /Фото "УСІ"

Учні, які взяли участь у навчаннях зізналися, що було страшно, адже постріли були реалістичними.

Подібні навчання міська влада хоче провести в усіх школах Одеси.

Стрілянина та спецназ в школі: відео