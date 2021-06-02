Спецслужбовці відпрацювали свої дії у разі виникнення такої надзвичайної ситуації. А вчителі та учні отримали знання і практичні навички як поводитися у таких обставинах.

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Що відомо про навчання в одеській школі

  • Навчання почались о 09:00 у гімназії №4 на вулиці Болгарській, 88.
  • За легендою терорист вистрілив в повітря і зайшов в школу, а потім продовжив стріляти в середині будівлі.
  • Частині учнів вдалося евакуюватися на вулицю, але декілька класів лишилися в приміщені. 
  • Їм треба було забарикадуватися до приїзду спецназу.
  • Правоохоронці спеціального призначення знешкодили терориста та вивели його живим.
  • Вахтерка за сценарієм зазнала поранення. Медики надали їй допомогу.
  • Для повного "комплекту" у школі ще й сталася пожежа – рятувальники гасили уявний вогонь.

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Тренування гасіння пожежі в школі /Фото "УСІ"

  • Учні, які взяли участь у навчаннях зізналися, що було страшно, адже постріли були реалістичними.
  • Подібні навчання міська влада хоче провести в усіх школах Одеси.

Стрілянина та спецназ в школі: відео

 