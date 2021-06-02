Спецслужбовці відпрацювали свої дії у разі виникнення такої надзвичайної ситуації. А вчителі та учні отримали знання і практичні навички як поводитися у таких обставинах.
До теми Стрілянина в шкільному дворі на Одещині: чоловіка поранено
Що відомо про навчання в одеській школі
- Навчання почались о 09:00 у гімназії №4 на вулиці Болгарській, 88.
- За легендою терорист вистрілив в повітря і зайшов в школу, а потім продовжив стріляти в середині будівлі.
- Частині учнів вдалося евакуюватися на вулицю, але декілька класів лишилися в приміщені.
- Їм треба було забарикадуватися до приїзду спецназу.
- Правоохоронці спеціального призначення знешкодили терориста та вивели його живим.
- Вахтерка за сценарієм зазнала поранення. Медики надали їй допомогу.
- Для повного "комплекту" у школі ще й сталася пожежа – рятувальники гасили уявний вогонь.
Тренування гасіння пожежі в школі /Фото "УСІ"
- Учні, які взяли участь у навчаннях зізналися, що було страшно, адже постріли були реалістичними.
- Подібні навчання міська влада хоче провести в усіх школах Одеси.
Стрілянина та спецназ в школі: відео