Спецназ та стрілянина в школі: в Одесі проводять навчання – фото, відео

2 червня 2021 , 10:11
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Джерело:

"УСІ"

В одеській гімназії №4 зранку 2 червня пройшли навчання. У них взяли участь лише старшокласники. До тренувань залучили спецназ, рятувальників, медиків та правоохоронців.

Спецслужбовці відпрацювали свої дії у разі виникнення такої надзвичайної ситуації. А вчителі та учні отримали знання і практичні навички як поводитися у таких обставинах.

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Що відомо про навчання в одеській школі

  • Навчання почались о 09:00 у гімназії №4 на вулиці Болгарській, 88.
  • За легендою терорист вистрілив в повітря і зайшов в школу, а потім продовжив стріляти в середині будівлі.
  • Частині учнів вдалося евакуюватися на вулицю, але декілька класів лишилися в приміщені. 
  • Їм треба було забарикадуватися до приїзду спецназу.
  • Правоохоронці спеціального призначення знешкодили терориста та вивели його живим.
  • Вахтерка за сценарієм зазнала поранення. Медики надали їй допомогу.
  • Для повного "комплекту" у школі ще й сталася пожежа – рятувальники гасили уявний вогонь.


Тренування гасіння пожежі в школі /Фото "УСІ"

  • Учні, які взяли участь у навчаннях зізналися, що було страшно, адже постріли були реалістичними.
  • Подібні навчання міська влада хоче провести в усіх школах Одеси.

Стрілянина та спецназ в школі: відео

 

Автор: Вікторія Андрєєва