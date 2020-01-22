Спецназ штурмував квартиру, де нетверезі батьки забарикадувалися з дітьми

В Одесі маленьких дітей довелося рятувати від їх матері та її співмешканця. Пара напідпитку разом із малюками забарикадувалася в квартирі.

Інцидент стався вночі в Приморському районі Одеси, повідомляє виконуюча обов'язки начальника Служби у справах дітей Юлія Никандрова в Facebook.

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На прохання відкрити двері батьки не реагували. Сім’я була неблагополучна, життю і здоров'ю дітей загрожувала небезпека. Тому на місце викликали спецпідрозділи поліції "ТОР" і "Поліна" та рятувальників. Коли в квартиру все ж вдалося пробратися, там виявили двох дівчат у віці 1,5 і 4,5 року. Мати дітей та її співмешканець були п'яні.

Співробітники спецслужби розповіли, що батьки малят рідко бувають тверезими. Сім'я перебуває на обліку. Зараз діти вже в безпеці – у дитячому будинку.