Спецоперація на вокзалі у Києві: діючі поліцейські були членами банди

Слідчі столичної прокуратури спільно з працівниками департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції провели масштабну спецоперацію з викриття членів організованої злочинної групи – діючих співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський.

Як йдеться в повідомленні Генпрокуратури, поліцейські підозрюються у тому, що під їх прикриттям професійні крадії вчиняли злочини на території київського залізничного вокзалу.

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Обшуки у поліції на вокзалі

В межах провадження проведено 35 обшуків за місцем проживання фігурантів та у службових приміщеннях поліцейських.

Правоохоронці провели 35 обшуків у членів банди

Усім членам організованої групи оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України (строк покарання до 12 років з конфіскацією майна. Додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовцям Національної поліції, що входили до складу організованої злочинної групи, у тому числі начальнику сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, який її очолював.

Виявлені під час обшуку гроші

Також підготовлені клопотання про обрання кожному із членів злочинного угруповання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.