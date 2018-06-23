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Спецоперація зі стріляниною та кинутою гранатою на Одещині: з'явилися деталі

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На Одещині в результаті спецоперації було затримано чоловіка, який кинув шумову гранату в бік поліцейських і стріляв по них з рушниці
На Одещині в результаті спецоперації було затримано чоловіка, який кинув шумову гранату в бік поліцейських і стріляв по них з рушниці / ГУ НП

23 червня у селі Курісове, що у Лиманському районі Одеської області, озброєний обрізом мисливської гладкоствольної рушниці чоловік 1982 року народження, що стоїть на обліку як психічно хвора людина та як наркоман, зачинився у будинку та кинув у поліцейських, які прибули на виклик, шумову гранату. Крім того, зловмисник з рушниці поранив одного із правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Одещини на своєму офіційному сайті.

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Як розповіли правоохоронці, отримавши повідомлення від лікарів про те, що, прибувши на виклик до 35-річного чоловіка, який перебуває на обліку як наркозалежний, в будинку вони помітили рушницю, задля перевірки на місце інциденту відправилися працівники поліції.

"Побачивши правоохоронців, чоловік зачинився в будинку та кинув у поліцейських шумову гранату. У приміщенні разом із ним перебувала його мати. Після цього він здійснив постріл з рушниці в бік правоохоронців, в результаті чого офіцер поліції отримав дробове поранення лівого передпліччя та тулубу", – додають вони.

За словами правоохоронців, у зв’язку з цим на місце події прибули слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції, керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпідрозділ КОРД.

КОРД, Одещина, спецоперація, поліція, психічно неврівноважений, наркоман
Психічно неврівноважений поранив правоохоронця: на Одещині співробітники КОРДу провели спецоперацію 

Крім того, за словами радника очільника одеської Нацполіції Руслана Форостяка, також на місі були присутніми посилені наряди правоохоронців, ДСНС і медики, а також було введено в дію оперативно-тактичний план "Грім".

"З громадянином було розпочато перемовини з метою переконати його скласти зброю та здатись правоохоронцям та лікарям. Ситуацію було ускладнено тим, що до домоволодіння зайшла мати хворого, та не бажає самостійно покинути дім, були обґрунтовані підстави, що вона так само могла стати заручником у подальшому, загроза була цілком реальною", – зауважив він.

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Водночас у поліції констатували, що також було проведено евакуацію цивільного населення з периметру проведення поліцейських заходів.

КОРД, Одещина, спецоперація, поліція, психічно неврівноважений, наркоман
Працівники поліції евакуювали населення з периметру проведення операції, а зі зловмисником розпочали перемовини

"В результаті спецоперації зловмисника затримано. Серед цивільного населення ніхто не постраждав. На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічного управління. Триває розслідування. Оперативний план "Грім" завершено", – підсумували поліцейські.

Відео, як на Одещині правоохоронці провели спецоперацію: психічно неврівноваженого чоловіка, який забарикадувався, затримано

Нагадаємо, раніше Руслан Форостяк у коментарі журналістам повідомляв, що на Одещині психічно неврівноважений чоловік взяв у заручниці свою матір і забарикадувався, але у підсумку правоохоронці переконали його здатися.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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