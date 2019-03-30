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      Спецпідрозділ "Альфа" та бойові машини: як СБУ працюватиме в день виборів 2019 – фото та відео

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      Спецпідрозділ СБУ "Альфа"
      Спецпідрозділ СБУ "Альфа" / ssu.gov.ua

      Служба безпеки України у переддень та день виборів, 31 березня, працюватиме у посиленому режимі. Для гарантування безпеки громадян вокзали, автостанції та аеропорти по всій країні патрулюватимуть спецпризначенці "Альфа", бойові машини та безпілотна авіація.

      Бійці спеціального підрозділу Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") СБУ вже розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

      Читайте також: Спецслужби РФ готували кібератаку на популярні українські ЗМІ, – СБУ

      Як зазначив голова СБУ Василь Грицак, для гарантування безпеки на виборах 2019 року також залучили бойові машини та безпілотну авіацію – вони патрулюватимуть вулиці та ті об'єкти, де високий ризик вчинення терористичних актів.

      Як спецпідрозділ СБУ патрулює важливі об'єкти в України: дивіться фото

       

       

      Таке посилення роботи Служби покликане необхідністю демонстрації "рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з метою дестабілізації ситуації в Україні", – йдеться у повідомленні прес-служби.

      Відео патрулювання вулиць бойовими машинами:

      До слова, у МВС також повідомляли, що безпеку голосування на виборах президента гарантуватимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

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      Теги: Новини України СБУ Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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