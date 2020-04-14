Спецслужба, створена Кремлем: все про жорстокі методи, які використовувала китайська розвідка

Корейська війна розпочалась у червні 1950 року. Миротворчі сили ООН вступили в бій проти об'єднаних комуністичних військ. Та головними гравцями у цьому протистоянні стали Сполучені Штати і Китай. Вашингтон у цій війні переміг, але це було дуже не просто. Як з'явилося і чим унікальне китайське розвідувальне відомство – читайте далі.

А перемога Вашингтону далась важко, зокрема через Ларрі Ву-тай Чіна – перекладача, який працював з американцями.

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"Він перекладав полонених китайців. І перекладав по-своєму. Не завжди правильно, не завжди точно і це потім вплинуло на хід бойових дій в деяких операціях", – розповів автор проєкту "Диктатори" Андрій Конько.



Ларрі Ву-тай Чін / Фото: скриншот з відео

Вирішальна шпигунська робота Ларрі Ву-тай Чіна

Ларрі Ву-тай Чін працював із американською армією з 1952 року. Його перекладацькі здібності коригувалися китайськими спецслужбами. Так, Ву-тай Чін "зливав" у Піднебесну усю інформацію, яку отримував із катівнів американських в'язниць.

Він здавав списки китайських полонених, які погоджувалися на співпрацю із південнокорейцями. Здавали всю інформацію про китайську операцію в Корейській війні. Він здавав списки китайцям, а ті вимагали їх повернути на обмін полонених,

– сказав Конько.

З одного боку, китайці у такий спосіб прибирали зрадників, з іншого – американці позбувалися лояльних китайців, які могли б підсилити їхні інтереси у цій Корейській війні.

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У 1953 році війна закінчилася. Потреба у перекладі полонених відпала. Ларрі Ву-тай Чіна перевели до ЦРУ в аналітичний відділ, а його цінність для китайської розвідки стала ще вищою. Аж до 1985 року він передавав у Китай дані про оборонні можливості США і розташування ключових воєнних об'єктів. За це отримав близько мільйона доларів винагороди.



Ларрі Ву-тай Чін з жінкою / Фото: скриншот з відео

Ву-тай Чін робив це настільки майстерно, що ніхто і подумати не міг, що він понад 30 років працював на китайську розвідку.

"Цікаво, що ніколи статки Ларрі Ву-тай Чіна не були предметом якогось здивування його колег. Всі знали, що він азартний гравець в покер, він любив ходити по казино, завжди був з дамами. Якщо в нього були якісь гроші, чи він міг когось запросити на гулянку, то це пов'язували з тим, що він вдалий гравець в казино", – зазначив Конько.

► Однак у 1986 році Ларрі Ву-тай Чіна пов'язали за ухилення від сплати податків. А там і виявилося, що він ще й шпигував. За зраду національним інтересам США, Ларрі могли на десятки років кинути за грати. Враховуючи, що він вже був пенсіонером – до звільнення з в'язниці він би точно не дожив.



Ларрі Ву-тай Чіна заарештували / Фото: скриншот з відео

В обмін на скорочення строку Ву-тай Чін пообіцяв співпрацювати зі слідством. Та день перед винесення вироку його знайшли мертвим у камері зі сміттєвим пакетом на голові. У документах – це самогубство. Однак рідні вважають, що це справа рук китайської спецслужби МДБ (Міністрество Державної Безпеки). А створення цього відомства, звичайно ж, почалося завдяки Москві.

Китайську спецслужбу МДБ створив Кремль

У 1939 році, перед початком Другої світової війни, Радянський Союз створив спеціальну розвідувально-диверсійну школу для китайських товаришів, які тоді готувалися прибрати на себе владу. Її зробили повністю схожою на Радянський НКВС.

І вже потім, починаючи з 1946 року, Китай почав рухатися в плані своєї держбезпеки в унікальному напрямку. Але звісно, що взявши найкращі методи радянського КДБ за наслідування,

– розповів журналіст Володимир Мисан-Мілясевич.

У 1983 році у Китаї з'явилося МДБ (Міністерство Державної Безпеки). Воно об'єднало у собі всі обов'язки попередніх відомств. Це єдиний орган у країні, який контролює усі процеси, що відбуваються у Китаї.

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Спецслужби, які Кремль створював у різних країнах, мало чим відрізнялися від НКВД чи КГБ. І Китай – не виняток.

Це стосувалося абсолютно всього: починаючи від елементарного збору розвідувальних даних, роботи з населенням, контррозвідувальної діяльності, проведення диверсійних спецоперацій,

– зауважив Володимир Мисан-Мілясевич.

Трагічна історія кохання

Цікава історія трапилася у грудні 1964 року у французькому посольстві в Пекіні. Французький дипломат Бернар Бурсіко, який так захоплювався китайською культурою, влаштувався туди на роботу. Бувши молодим бухгалтером, Бурсіко познайомився із парубком на ім'я Ші Пейпу, який згодом зізнався, що він – насправді жінка.



Ші Пейпу / Фото: скриншот з відео

Іскра, яка між ними пролетіла, дала початок довгим романтичним стосункам тривалістю у 18 років. Бурсіко тоді і не здогадувався, наскільки сильно зміниться його життя.

"Ші Пейпу сказав про те, що виховувався в сім'ї, де хотіли хлопця. Попри те, що він народився дівчиною, батьки його виховували як чоловіка", – наголосив Конько.

Згодом Бурсіко відкликали до Франції. Він пообіцяв повернутися, а потім взагалі забрати Ші Пейпу в Париж. Тим паче, що на момент від'їзду дипломат дізнався, що стане батьком.



Бернар Бурсіко / Фото: скриншот з відео

Однак Бурсіко не знав, що Ші Пейпу був під наглядом китайських спецслужб. Згодом їх зв'язок був використаний. Бернара Бурсіко змусили шпигувати на користь Китаю. Він виносив документи, які стосуються Франції, і не тільки. Все, що було в посольстві – він передавав китайським спецслужбам, аби ті не чіпали його кохану Ші Пейпу і дозволили їм бути разом.

Коли сину вже було 14 років Бурсіко, як і обіцяв, перевіз матір з дитиною до Франції. Та у 1983 році поліцейські пов'язали дипломата просто посеред вулиці і заявили, що крім звинувачень у шпигунстві на нього чекала ще одна погана звістка: Ші Пейпу – чоловік.

Бурсіко до кінця не вірив, що йому кажуть правду французькі поліцейські. Він запитав кохану, чи це правда. Ші Пейпу нічого не відповів. Він зняв штани і Бурсіко був шокований,

– розповів Конько.



Бурсіко з сином / Фото: скриншот з відео

Обом світив тюремний строк. Та адвокати Бурсіко змогли довести, що нічого важливого китайцям їхній підзахисний не виніс. Тому обох кинули за ґрати на 5 – 6 років. Згодом вони вийшли по амністії.

Бурсіко, від усвідомлення факту, що він 18 років життя подарував китайському агенту, а його дитина насправді куплена – порізав собі вени. Однак його врятували.

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Бурсіко ще до Ші Пейпу мав сексуальні зв'язки із чоловіками. Навіть мав коханця. Та на цей раз він присвятив життя "жінці". Усі роки він займався сексом із чоловіком, який умів втягувати тестикули. Швидкий секс у повній темряві Бурсіко списував на поганий настрій і тривогу за стосунки.

Китайські агенти показали світові, що вони переформатовуються і будуть за будь-яку ціну витягувати інформацію зі всіх можливих джерел.

Як працювала китайська спецслужба

Свою репутацію китайська спецслужба заробила на страху. Вони жорстко контролювали і контролюють досі будь-які прояви непокори режиму в Китаї. Дисиденти, журналісти, політики і, ба більше, іноземці – під постійним наглядом.

Усі, кому вдавалося вирватися із лап спецури живими, говорять про порушення людських прав і перевищення повноважень. Відомі випадки, коли затриманих допитували по 6 годин, не допускали адвокатів, вішаючи усі можливі злочини буквально вибивали зізнання. До прикладу, тримаючи у камерах із яскравим світлом, яке не вимикали.

Мені постійно говорили, що єдине право, яке у мене є – це підкорятися. Приходили слідчі і в обличчя говорили, що закатують до смерті. Інші казали, що мучитимуть, поки не зійду з розуму,

– сказав правозахисник Сіе Ян.

Історія цього правозахисника не поодинокий випадок. Щоб адвокати не ставали на захист тих, хто проти режиму – пильно слідкували агенти МДБ. Вони мають необмежені права і перебрали на себе всі можливі функції правоохоронних і розвідувальних органів країни.



Сіе Ян / Фото: скриншот з відео

Якщо пояснювати на прикладі українських спецслужб, то за кордоном китайці як Служба Зовнішньої Розвідки, всередині як СБУ і ще й мають найпотужніший у світі кібервідділ. Усе настільки таємно, що кількість співробітників невідома. Точні місця штабів теж. У них немає ні сайту, ні пресслужби. Єдина особа, яка в курсі всіх подій – глава країни.

Більше про роботу китайської спецслужби МДБ – дивіться у програмі.