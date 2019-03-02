Спецслужби Росії готують фейкові екзит-поли в Україні: коли і де вони будуть опубліковані

Спецслужби Російської Федерації за підтримки місцевих груп впливу готують кампанію з розповсюдження неправдивих даних екзит-полів. Росія хоче хаотизувати виборчий процес і створити підстави для заяви Кремля про нібито нелегітимність виборів президента України.

Про це розповіли екс-співробітники Головного управління розвідки України полковники Юрій Сміщук та Дмитро Соболєв і екс-співробітник Управління спеціальних операцій ГШ ЗСУ полковник запасу Сергій Литвиненко, повідомляє Інформаційний опір.

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Політтехнологи з "Центру політичної кон'юнктури" Чеснакова розробили для Кремля і проросійських сил в Україні рекомендації щодо поширення фейковий даних екзит-полів під час президентських виборів.

Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

Що передбачають фейкові дані екзит-полів? Використання фальсифікованих даних соцопитувань на виборчих дільницях під час голосування, які будуть оприлюднені увечері 31 березня.

Соболєв заявив, що для поширення неправдивих даних планують залучити так звані "консалтингових альянсів". Тобто ситуативні і корумповані об'єднання дрібних консалтингових груп, які для створення враження "авторитетності" будуть використовувати англомовні назви і абревіатури, максимально схожі на бренди відомих консалтингових компаній, що користуються довірою.

Вкидання фейковий даних екзит-полів в українських, російських і західних ЗМІ планують здійснити в три етапи,

– йдеться у повідомленні.

Як російські спецслужби будуть оприлюднювати фейкові дані екзит-полів? Перші неправдиві дані повинні з'явитися 31 березня в неофіційних джерелах – соціальних мережах та Telegram-каналах близько 13:00. Ця інформація буде представлена, як результати опитування виборців, що проголосували з 8:00 до 12:00.

Другий етап розпочнеться близько 17:00, а третій – після 20:00. Саме тоді на проросійських телеканалах і сайтах, вже як інфографіка, будуть опубліковані фальшиві дані екзит-полів, де різниця в рейтингах перших 3-4 кандидатів буде представлена, як мінімальна, але з високим рейтингом проросійського кандидата.

Литвиненко наголосив, що буде зроблено акцент на нібито перешкоди в роботі таких екзит-полів на виборчих дільницях.

Коли відбудуться вибори Президента України?8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.



За порядком у день виборів 31 березня стежитимуть 60 тисяч правоохоронців. На кожній виборчій дільниці буде по два силовики.



Календар президентських виборів-2019: головні дати