Спецслужби Росії найняли інтернет-провокаторів для поширення паніки на тему воєнного стану

Працівники Служби безпеки України викрили учасника мережі інтернет-провокаторів, який за завданням спецслужб Росії поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки після введення воєнного стану.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У відомстві уточнили, що житель Кам’янського на Дніпропетровщині поширював у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України.

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Під час обшуків у зловмисника правоохоронці виявили його електронне листування з росіянами та жителями окупованого Криму. Вони і ставили перед чоловіком завдання про поширення провокаційних матеріалів.

Вказівки російських кураторів передбачали, зокрема, публікацію статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил РФ поблизу Керченської протоки та засудження дій українських моряків,

– зазначили в СБУ.

Українські спецслужбовці також з’ясували, що після введення воєнного стану на території кількох областей України від росіян надходили завдання із поширення неправдивих матеріалів.

Куратори з РФ розсилали фейкову інформацію нібито від української влади із вказівками щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових прилавків магазинів на території України, великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів у межах загальнодержавної мобілізації,

– повідомили в СБУ.

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СБУ викрила мережу інтернет-провокаторів: дивіться відео

Відомство дізналося про створення мережі таких інтернет-провокаторів в Україні. За задумом російських спецслужб, залучення саме жителів України до поширення деструктивних матеріалів дає змогу адаптувати таку інформацію для громадян нашої країни та створити ілюзію правдивості повідомлень.

Правоохоронці відкрили за цими фактами справу, триває розслідування. Також тривають слідчі дії для встановлення осіб кураторів та учасників мережі інтернет-провокаторів.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.