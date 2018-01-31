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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Спецслужби Росії змушують переселенців з Донбасу скаржитися на Україну до Євросуду, – Мін'юст

18:16, сьогодні 195 Читать новость на русском
Спецслужби Росії змушують переселенців з Донбасу скаржитися на Україну до ЄСПЛ
Спецслужби Росії змушують переселенців з Донбасу скаржитися на Україну до ЄСПЛ / Колаж 24 Канал

Російські спецслужби змушують переселенців з окупованих територій Донбасу масово подавати скарги на Україну до Європейського суду з прав людини.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Він зазначив, що на сьогодні українська влада не отримала інформацію про зміст майже 3 тисяч скарг, поданих до ЄСПЛ проти України.

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Але дійсно, у мене є інформація від українських спецслужб, що російські спецслужби готують такі масові подання. Вони вимагають, наприклад, від громадян, що виїжджають в РФ на постійне проживання, писати заяви в ЄСПЛ проти України з різних причин,
– заявив уповноважений.

Ліщина зазначив, що це є незаконним.

"На наш погляд, це є очевидним порушенням Європейської конвенції. З боку РФ, це, фактично, глобальне зловживання правом", – наголосив заступник міністра юстиції.

Він також розповів, що в ЄСПЛ є 4 позови проти України, які подали родичі загиблих при падінні літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17 у Донецькій області, яке відбулося 17 липня 2014 року.

За словами Ліщини, заявники проживають у Німеччині, і з ними працює німецький адвокат, у якого є зв'язки з російськими компаніями.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Міністерство юстиції Україна – Росія Європейський суд
Джерело: 24 Канал
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