Спецслужби Росії змушують переселенців з Донбасу скаржитися на Україну до Євросуду, – Мін'юст
Російські спецслужби змушують переселенців з окупованих територій Донбасу масово подавати скарги на Україну до Європейського суду з прав людини.
Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.
Він зазначив, що на сьогодні українська влада не отримала інформацію про зміст майже 3 тисяч скарг, поданих до ЄСПЛ проти України.
Читайте також: Розенблат подав до Європейського суду на Україну
Але дійсно, у мене є інформація від українських спецслужб, що російські спецслужби готують такі масові подання. Вони вимагають, наприклад, від громадян, що виїжджають в РФ на постійне проживання, писати заяви в ЄСПЛ проти України з різних причин,
– заявив уповноважений.
Ліщина зазначив, що це є незаконним.
"На наш погляд, це є очевидним порушенням Європейської конвенції. З боку РФ, це, фактично, глобальне зловживання правом", – наголосив заступник міністра юстиції.
Він також розповів, що в ЄСПЛ є 4 позови проти України, які подали родичі загиблих при падінні літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17 у Донецькій області, яке відбулося 17 липня 2014 року.
За словами Ліщини, заявники проживають у Німеччині, і з ними працює німецький адвокат, у якого є зв'язки з російськими компаніями.