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Спецслужби, тиск і погрози: Чубаров розповів, як у Криму змушують іти на вибори президента Росії

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Вибори президента Росії в Криму: Чубаров розповів про тиск на людей
Вибори президента Росії в Криму: Чубаров розповів про тиск на людей / Фото з вільних мереж

Окупаційна влада анексованого Криму різними методами намагаються підвищити явку на виборах президента Росії, які на окупованому півострові є незаконними. До цього залучені спецслужби, які зокрема особливу увагу приділяють кримськотатарському електорату.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Окупаційна влада в Криму мобілізує все для того, щоб забезпечити високий рівень явки людей на незаконні вибори. Особлива увага приділяється кримськотатарській частині електорату, і таке відчуття, що цього разу окупанти хочуть відігратися за повну неучасть кримських татар в імітованому "референдумі" 2014 року", – розповів Чцбаров.

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Він наголосив, що для забезпечення явки кримських татар на дільниці для голосування підключені і російські спецслужби.

Влада тисне на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом,
– зазначив глава Меджлісу.

Він також розповів, що керівництво Кримського індустріально-педагогічного університету здійснило значний тиск на студентів. Так, керівники навчального закладу погрожують, що у випадку, якщо студенти "не проявлять належну суспільну активність у сенсі голосування на виборах, то їм тоді буде складно вчитися далі".

Чубаров зазначив, що такий же тиск відчувають вчителі, які зараз складають списки дітей та їх батьків, проводять з ними бесіди. Окрім того, у Криму вербують людей для участі у виборах і через кримськотатарських підприємців.

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"Для Путіна і його оточення дуже важливо, щоб у Криму була не просто продемонстрована явка, а така явка, рівень якої був би набагато вищим, ніж у Росії, в тому числі і серед кримських татар", – висловив переконання глава Меджлісу.

Теги: Новини України Новини Росії Вибори в Росії 2018 Новини Криму Анексія Криму Рефат Чубаров ФСБ
Джерело: 24 Канал
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