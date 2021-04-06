Через стрілянину в потязі спецзв'язківцю оголосили про підозру

16:55

Два офіцери Держспецзвя'язку влаштували ночі 6 квітня стрілянину в потязі Костянтинівка – Київ. Їх затримали під час руху через порушення громадського порядку. Працівники Харківської військової прокуратури оголосили одному з них про підозру.