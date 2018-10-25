Спи, сонечко, – Яна Глущенко розчулила мережу спогадами про Марину Поплавську з "Дизель Шоу"

Українська акторка та гумористка Яна Глущенко, яка була травмована у моторошній аварії з колегами "Дизель Шоу", довго не могла коментувати ДТП. Наразі зірка вирішила порушити мовчання та приєднатись до слів скорботи.

Яна Глущенко досі долає наслідки страшної аварії, в яку вона потрапила з акторами "Дизель Шоу". Знаменитість отримала численні травми та одразу ж була госпіталізована. Внаслідок зіткнення загинула її подруга – талановита акторка Марина Поплавська.

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Вперше з часу смертоносної аварії Яна Глущенко вирішила порушити своє мовчання та прокоментувати трагедію. Акторка зізналась, що для неї було шоком почути новину про загибель Марини Поплавської, адже із зіркою вона тісно спілкувалась. Свого часу колега навіть допомогла Яні Глущенко налагодити особисте життя.

Я довго мовчала, бо не знала, що написати. Шок, страх, горе. Наша Марі (вона ніколи не любила, коли її до неї звертаються по батькові), наша Маріанна, моя маленька... Вона завжди була нашою наставницею, мудрою, доброю і дуже вразливою душею. У нас з нею були свої особливі відносини. Моя Музя (так я її називала), зіграла велику роль в моїх особистих стосунках, за що я їй дуже вдячна,

– зізналась Яна Глущенко.

За словами акторки, Марина Поплавська була не тільки мудрою порадницею, але й людиною, яка завжди примиряла акторів "Дизель Шоу". Окрім цього, кожне її слово можна було додавати до постановок, адже, за словами Яни Глущенко, акторка відзначалась тонким почуттям гумору.

"Мариша завжди любила гумор, вирази з її вуст можна було записувати на цитати! Ти завжди нас мирила, мудро міркувала і їла багато шоколаду (звичайно ж чорного, там же менше калорій). З тобою у нас найтепліші і добрі спогади. Я знаю, Музя, ти не хочеш, щоб ми плакали, ти завжди любила сарказм, так що твої танометри в хороших руках! Шалено любимо тебе, дівчинко! Ми і весь світ! Спи, сонечко, а ми будемо намагатися і далі тебе тільки радувати. Люблю, Лялюня", – додала Яна Глущенко.

Нагадаємо, що 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім цього, з численними травмами були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

Хто така Марина Поплавська?Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.