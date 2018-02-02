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Spice Girls возз'єдналися: з'явилося перше спільне фото гурту

19:40, сьогодні 656 Читать новость на русском
Spice Girls возз'єдналися
Spice Girls возз'єдналися / glamourlifestyles

Легендарний британський поп-гурт 90-х Spice Girls возз'єднався у 2018 році. Гурт планує брати участь у різні телевізійні проекти в Японії, запустити рекламні кампанії і записати альбом з головних хітів групи.

Про возз'єднання Spice Girls після тривалих переговорів стало відомо 2 лютого. Гурт відновився у своєму складі, який і був у 90-х роках: Мел Бі (Мелані Браун), Вікторія Бекхем, Джері Холлівелл, Мелані Сі та Емма Бантон.

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Перше спільне фото гурту на своїй сторінці в Insagram розмістила Вікторія Бекхем.

"Люблю моїх дівчат! Так багато поцілунків! Суцільне захоплення", – підписала вона фото.

ЗМІ повідомляли, що Вікторія Бекхем неодноразово зривали плани колективу виступити знову, однак тепер погодилася. Кожна учасниця отримає десять мільйонів фунтів стерлінгів (14,2 мільйона доларів). При цьому, Бекхем погодилася підписати контракт тільки заради грошей, якими допоможе своєму бізнесу.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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