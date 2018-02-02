Spice Girls возз'єдналися: з'явилося перше спільне фото гурту

Легендарний британський поп-гурт 90-х Spice Girls возз'єднався у 2018 році. Гурт планує брати участь у різні телевізійні проекти в Японії, запустити рекламні кампанії і записати альбом з головних хітів групи.

Про возз'єднання Spice Girls після тривалих переговорів стало відомо 2 лютого. Гурт відновився у своєму складі, який і був у 90-х роках: Мел Бі (Мелані Браун), Вікторія Бекхем, Джері Холлівелл, Мелані Сі та Емма Бантон.

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Перше спільне фото гурту на своїй сторінці в Insagram розмістила Вікторія Бекхем.

"Люблю моїх дівчат! Так багато поцілунків! Суцільне захоплення", – підписала вона фото.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 2 Лют 2018 р. о 8:27 PST