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Spice Girls заявили про гастрольний тур Великобританією

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Spice Girls заявили про гастрольний тур Великобританією
Spice Girls заявили про гастрольний тур Великобританією / Фото з відкритих джерел

Оновлений британський гурт Spice Girls, який кілька місяців тому оголосив про возз'єднання, анонсував 13-денний гастрольний тур містами Великої Британії.

Про це повідомляють на The Telegraph.

13 грандіозних концертів, включаючи три шоу на стадіоні "Уемблі", відбудуться наступного року. Але жіночий гурт повідомив, що замість 5 учасниць Spice Girls на сцені буде квартет, – від привабливої пропозиції відмовилася модна дизайнерка Вікторія Бекхем.

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Колишній менеджер гурту Саймон Фуллер зазначив, що скоро буде офіційне оголошення про долю жіночого гурту та чому Вікторія відмовилась від участі в музичному проекті.

Після того, як було зроблено дуже багато і багато було скасовано, була підписана угода, а офіційне оголошення буде зроблено найближчим часом. Дівчата вже не можуть дочекатися, щоб повернутися в тур, виступити перед фанатами і заспівати свої кращі хіти,
– заявив представник гурту 1990-тих.


Spice Girls на початку своєї кар'єри

Хто такі Spice Girls?Це знаменитий британський гурт, який створили у 1994 році. До складу Spice Girls входили Мелані Браун, Вікторія Адамс (Бекхем), Еммі Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році гурт розпався, а вже у 2018 році співачки заявили про возз'єднання.

Теги: LifeStyle Музика Концерти Вікторія Бекхем Великобританія
Джерело: 24 Канал
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