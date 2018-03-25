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Спілберг вважає, що фільми Netflix не можуть отримувати "Оскари"

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Спілберг вважає, що фільми Netflix не можуть отримувати
Спілберг вважає, що фільми Netflix не можуть отримувати "Оскари" / Фото з відкритих джерел

Відомий американський режисер Стівен Спілберг заявив, що фільми від Netflix не можуть отримувати "Оскари", тому що вони не можуть зрівняти з кінострічками.

Стівен Спілберг заявив, що фільми, зняті стрімінговимі сервісами, не повинні претендувати на премію "Оскар". Режисер підкреслив, що такі сервіси, як Netflix або Amazon, є "справжньою загрозою для кіноглядачів", йдеться у виданні Buro247 з посиланням на ITV NEWS.

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Спілберг вважає, що фільми, зняті для телебачення, не можуть стояти в одному ряду з фільмами, знятими для кінотеатрів.

"Ви можете отримати за шоу" Еммі ", якщо воно дійсно гарне, але не Оскар. Я не думаю, що фільми, які показали декілька кінотеатрів впродовж тижня, можуть номінуватися на премію", – говорить режисер.

Нагадаємо, культовий голлівудський режисер Стівен Спілберг має намір зняти римейк знаменитого мюзикла "Вестсайдська історія" про Ромео і Джульєтту.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Стівен Спілберг
Джерело: 24 Канал
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