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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спілберг зніме римейк "вічного" мюзикла про любов

00:43, сьогодні 156 Читать новость на русском
Стівен Спілберг
Стівен Спілберг / Getty images

Культовий голлівудський режисер Стівен Спілберг має намір зняти римейк знаменитого мюзикла "Вестсайдська історія" про Ромео і Джульєтту.

Як пише Vanity Fair, чутки про те, що Спілберг хоче перезняти відому кіноверсію мюзикла з'являлися в ЗМІ вже неодноразово.

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У 2016 році режисер говорив, що роками мріяв зняти нову версію мюзиклу і що на отримання авторських прав у нього пішло майже 15 років.

Тепер же інформацію вважається фактично офіційною, оскільки на стрічку оголошено кастинг.

Сценарій напише лауреат премії "Тоні" Тоні Кушнер.

Довідка: "Вестсайдська історія" – музичний фільм 1961 року, який вважають кіноверсією відомого бродвейського мюзикла, в основі якого лежить історія про Ромео і Джульєтту.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Стівен Спілберг
Джерело: 24 Канал
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