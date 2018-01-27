Спілберг зніме римейк "вічного" мюзикла про любов
Культовий голлівудський режисер Стівен Спілберг має намір зняти римейк знаменитого мюзикла "Вестсайдська історія" про Ромео і Джульєтту.
Як пише Vanity Fair, чутки про те, що Спілберг хоче перезняти відому кіноверсію мюзикла з'являлися в ЗМІ вже неодноразово.
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У 2016 році режисер говорив, що роками мріяв зняти нову версію мюзиклу і що на отримання авторських прав у нього пішло майже 15 років.
Тепер же інформацію вважається фактично офіційною, оскільки на стрічку оголошено кастинг.
Сценарій напише лауреат премії "Тоні" Тоні Кушнер.
Довідка: "Вестсайдська історія" – музичний фільм 1961 року, який вважають кіноверсією відомого бродвейського мюзикла, в основі якого лежить історія про Ромео і Джульєтту.