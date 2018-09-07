Спілкування без меж: у Viber з'явилася корисна функція
У новій версії популярного меседжера Viber з’явився вбудований перекладач. Нова функція дозволяє перекладати окремі повідомлення прямо у вікні чату.
Щоб скористатися перекладачем у Viber, достатньо натиснути на "бабл" і вибрати опцію "Перекласти".
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Зауважимо, за замовчуванням меседжер перекладає текст на мову системи смартфона. Але її можна змінити: для цього варто натиснути на повідомлення з перекладом, перейти у "Налаштування мови" та вибрати підходящий варіант, і у подальшому ця мова й буде використовуватися.
Viber отримав функцію миттєвого перекладу повідомлень
Додамо, що ця функція працює на базі сервісу Google Translate і є доступною як у паблік-чатах, так і в особистих бесідах.
Наразі користуватися перекладачем можуть лише власники Viber на Android. Щодо iOS-додатку, то тут він має з'явиться найближчим часом.
Нагадаємо, нещодавно Viber отримав новий зовнішній вигляд і змінився тут функціонал.
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