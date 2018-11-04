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      Спільний вихід: новоспечені батьки Еван Шпігель і Міранда Керр з'явилися на вечірці

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      Еван Шпігель і Міранда Керр
      Еван Шпігель і Міранда Керр / GettyImages

      Супермодель та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр, яка стала мамою вдруге на початку травня, завітала на вечірку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесі зі своїм чоловіком, засновником Snapchat Еваном Шпігелем.

      Так, цього року Міранда народила Евану Шпігелю сина Харта і після цього знамените подружжя стало рідше з'являтися на публіці.

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      Для вечірки модель одягнула вельветове чорне плаття з квітковою вишивкою від Gucci. Свій образ Керр доповнила світло-рожевим клатчем і фіолетовими босоніжками на високих підборах. 


      ​Еван Шпігель і Міранда Керр / GettyImages


      Еван Шпігель і Міранда Керр / GettyImages

      Як відомо, Керр народила другого сина 7 травня в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Міранда також виховує 7-річного сина Флінна від попереднього шлюбу з Орландо Блумом.

      Про відносини Міранди Керр та Евана Шпігеля стало відомо в липні 2015 року. А розкішне весілля пари відбулося в травні минулого року.

      Теги: Мода Зіркові романи LifeStyle Victoria's Secret
      Джерело: 24 канал
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