Спільний вихід: новоспечені батьки Еван Шпігель і Міранда Керр з'явилися на вечірці

Супермодель та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр, яка стала мамою вдруге на початку травня, завітала на вечірку Laca Art & Film Gala в Лос-Анджелесі зі своїм чоловіком, засновником Snapchat Еваном Шпігелем.

Так, цього року Міранда народила Евану Шпігелю сина Харта і після цього знамените подружжя стало рідше з'являтися на публіці.

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Для вечірки модель одягнула вельветове чорне плаття з квітковою вишивкою від Gucci. Свій образ Керр доповнила світло-рожевим клатчем і фіолетовими босоніжками на високих підборах.



​Еван Шпігель і Міранда Керр / GettyImages



Еван Шпігель і Міранда Керр / GettyImages

Як відомо, Керр народила другого сина 7 травня в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Міранда також виховує 7-річного сина Флінна від попереднього шлюбу з Орландо Блумом.



Про відносини Міранди Керр та Евана Шпігеля стало відомо в липні 2015 року. А розкішне весілля пари відбулося в травні минулого року.