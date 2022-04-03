Спинити геноцид разом: у НСЖУ закликали світові ЗМІ нести правду про варварство росіян в Україні

Росія спустошує цілі міста в Україні, вбиває невинних мирних жителів, зокрема – жінок і дітей. Це справжній геноцид проти населення нашої держави.

Світ має допомогти спинити ці звірства. З таким закликом Сергій Томіленко від імені Національної спілки журналістів України звернувся до іноземних колег.

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Необхідно спинити геноцид проти українців

Томіленко звернув увагу на жахливі кадри зі звільнених українських міст Буча та Ірпінь, які демонструють злочини проти людства. Адже окупанти не лише воюють з нашою армією, а й вдаються до катувань, розстрілів та підпалів цивільних. Це справжній геноцид проти українського населення", – підкреслив він.

І він відбувається просто зараз, у XXI столітті! Ми маємо спинити його разом й ніколи не дозволити йому повторитися у будь-якому куточку світу,

– наголосив голова НСЖУ.

Він пояснив, що злочин ворога будується на величезних масштабах пропаганди й дегуманізації, які неприйнятні для всього вільного людства. "Поки ви читаєте цього листа, наші люди, школи, лікарні, дитячі садки та житлові квартали залишаються під постійними атаками з боку росіян", – зазначив журналіст.

Світ повинен бачити реальність, – Томіленко

Томіленко підкреслив, що вже зафіксовані численні випадки масового вбивства мирних жителів, зґвалтування, пограбування, викрадення й страти цивільних. Все це підтверджено міжнародними інституціями, наприклад – ООН. Жертвами цілеспрямованих атак окупантів були й журналісти.

У звільненій Бучі вже поховали до 300 людей у братських могилах. За словами мера, тіла людей лежать просто посеред вулиць міста.

Очільник спілки закликав іноземних журналістів показувати людям, до яких звірств вдаються в Україні російські військові. Продовжувати привертати увагу світу до подій у Маріуполі, Херсоні, Харкові та інших містах. "Ми не повинні дозволити їм перетворити це на Третю світову", – пояснив він.

"Ми впевнені, що ваш журналістський досвід, професійні контакти та навички і переконання необхідні для розкриття правди про потворне обличчя війни. Світ повинен бачити реальність. Будь ласка, будьте тими, хто допоможе це розкрити", – підсумував Томіленко.

Кадри звірств російських окупантів у Бучі: дивіться відео