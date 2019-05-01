Спіраль у небо: як виглядає оглядовий майданчик без жодної сходинки – фото, відео

За годину їзди від столиці Данії Копенгагена відкрили унікальний оглядовий майданчик Camp Adventure Forest Tower – у ньому немає ані сходів, ані ліфта.

Над проектом спіралеподібної вежі працювало данське бюро Effekt. За словами архітекторів, вони буквально хотіли наблизити мешканців міста до природи і заново відкрити для них привабливість лісу.

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Лаконічна конструкція гармонійно вписується у місцевий ландшафт. Для її будівництва використали сталь та дуб, а шлях до вежі промаркували помітними стежками.



Дорога до "спіралі" промаркована стежками//Фото: effekt.dk

Вежа-спіраль Camp Adventure Forest Tower висотою 45 метрів розташовується приблизно за годину їзди на південний захід від Копенгагена.

Щоб піднятись на її верхівку, треба здолати 900 метрів безперервної спіральної доріжки, на якій немає жодної сходинки. В середньому ця дистанція займає 15 хвилин.

Унікальний оглядовий майданчик посеред лісу біля Копенгагена: дивіться відео

Нагородою для тих, хто здолає цю дистанцію, стане казковий краєвид на Копенгаген, а у погожий день можна навіть розгледіти панораму сусіднього шведського Мальме.

На початку березня оглядовий майданчик The Vessel у вигляді переплетених сходів-сот відкрився на Манхеттені у Нью-Йорку. Його називали однією з найочікуваніших споруд 2019 року.