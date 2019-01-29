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      Спірні Курили: у Японії розповіли, за яких умов розмістили б на островах військові бази США

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      Росіяни на мітингу щодо Курильських островів
      Росіяни на мітингу щодо Курильських островів / Радио свобода

      Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розповів, за яких умов країна могла б розмістити на Курилах військові бази Сполучених Штатів Америки. Присутність такого контенгенту можлива лише в разі згоди офіційного Токіо.

      Слід зазначити, що Росія та Японія продовжують вести активні переговори щодо мирного договору, який має покласти край суперечкам про приналежність чотирьох островів із Курильського архіпелагу. Наразі вони відносяться до складу РФ та й гучні заяви глави російського МЗС важко розцінити, як імовірну у майбутньому згоду на передачу їх до складу Японії. Проте наразі відомо, що Москва пропонувала Токіо два острови: Шикотан і Хабомаї. Щоправда, з однією умовою, – там не повинно бути американських військових баз. Таку угоду одразу ж відхилили, оскільки Токіо вимагає щонайменше 4 острови.

      Читайте також: "Курили наші!": чому Росія так боїться втратити Курильські острови

      США мають право розміщувати свої військові бази на території Японії, але в разі Курильських островів місце повинно бути погоджене з японським урядом, вважає прем'єр Японії Сіндзо Абе.

      При цьому Абе не відповів на питання російських журналістів, які запитали про обговорення такої ситуації із російською стороною. Прем'єр-міністр Японії зазначив, що такі коментарі "можуть негативно вплинути на хід переговорів".

      Чому відбувається суперечка про приналежність Курил? Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.


      Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

      Суперечка Росії і Японії навколо Курильських островів: останні події
      Теги: Новини політики Японія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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