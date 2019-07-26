Список вступників на бюджет 2019: коли будуть відомі результати

Результати по рекомендаціях вступників на бюджет повинні з'явитися 26-го липня о 18:00. До цієї години оприлюднять списки абітурієнтів на навчання за бакалаврськими або медичними магістерськими програмами на базі повної загальної середньої освіти.

Оголошення списків вступників до зарахування на бюджет по кожному вишу та спеціальності відбудеться до 18 години 26 липня на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Читайте також: Англійську мову зроблять обов'язковою для вступу до університетів

Оголошення списків вступників до зарахування на бюджет можна буде перевірити на Вступ.ОСВІТА.UA з 18:00 години 26 липня.

В електронному кабінеті навпроти заяви вступника повинен з'явитися статус "Рекомендовано до зарахування". Зарахування вступників на бюджет повинно відбутися не пізніше 12:00 1 серпня 2019 року.

Рекомендації щодо зарахування платників оприлюднять не раніше 1 серпня 12:00. У випадку отримання такої рекомендації статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)".

Даний статус може з'явитися навпроти кількох заяв одночасно. Натомість абітурієнт може визначити, який ВНЗ йому ближчий до душі.

Для вступу обов'язково потрібно подати пакет документів. Кінцеву дату прийому визначає заклад вищої освіти. У деяких ВНЗ зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

Які документи потрібні для вступу у вищий навчальний заклад?

копія документа, який засвідчує особу. оригінал документа про освіту та додаток до нього. копія військово-облікового документа (окрім випадків, передбачених законодавством). сертифікати ЗНО. 4 кольорові фотокартки 3x4 см. інші документи, які передбачені правилами приймання конкретного ВНЗ.

Важливо: Вступники, які рекомендовані до зарахування на бюджет, повинні особисто подати оригінали документів не пізніше 18-ї години 31 липня.