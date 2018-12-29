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      Списки "небажаних для в'їзду осіб" від РФ у Білорусі: посол розповів про небезпеку для українців

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      Посол розповів про проблеми при в'їзді українців в Білорусь
      Посол розповів про проблеми при в'їзді українців в Білорусь / Фото з відкритих джерел

      В громадян України можуть виникнути проблеми при в'їзді в Білорусь. Ці перешкоди пов'язані з дією списків небажаних для в'їзду осіб, складених у Росії.

      Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі Ігор Кизим, пише видання "Вільні новини – плюс".

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      Він наголошує, що російський перелік "небажаних осіб" має вплив на Білорусь через створення Союзної держави між нею та Росією.

      Для деяких українських громадян виникали проблеми із в'їздом до Білорусі або перебуванням тут. Пов'язано це з тим, що в Росії існують списки небажаних для в'їзду осіб, ці списки можуть діяти і на території Білорусі як члена Союзної держави,
      – пояснив посол.

      Він також додав, що наразі українське посольство налагодило співпрацю в цій сфері з білоруськими міграційними та консульськими структурами.

      "Навіть якщо людина перебуває в таких списках, ми знаходимо рішення, виходячи зі взаємних інтересів", – зазначив Кизим.

      При цьому дипломат рекомендував громадянам України, у яких виникають сумніви щодо їх перебування в таких списках, звертатися з цього питання в білоруські міграційні органи перед поїздкою до Білорусі.

      До слова, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

      Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 року у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 року після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.

      Теги: Новини Росії Новини Білорусі Новини політики Новини України
      Джерело: 24 Канал
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