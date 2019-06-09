Список Аграрної партії очолив Михайло Поплавський: хто ще буде кандидатом у депутати до Ради

Аграрна партія України оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. На позачерговому з'їзді 9 червня делегати вирішили, що виборчий список очолить ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський.

Аграрна партія провела з'їзд, на якому представила список кандидатів у народні депутати. Відомо, що всього у списку партії – 179 осіб.

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У першу п'ятірку списку Аграрної партії увійшли:

► Михайло Поплавський, народний депутат, ректор Київського національного університету культури і мистецтв

► Лілія Бортич, членкиня політради Аграрної партії України

► Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради

► Анна Мадей, журналістка, голова молодіжного крила партії

► Володимир Шушкевич, політик, депутат Верховної Ради третього скликання

Також в топ-10 списку АПУ Сергій Гайдай, Наталія Веровчук, Сергій Іващук, Олег Ніколенко та Олександр Луцький.

Що відомо про Аграрну партію України? Українська політична партія, заснована в 1996 році. За результатами місцевих виборів восени 2015 року партія посіла п'яте місце за кількістю депутатів, проведених до місцевих органів влади.

Виборець Аграрної партії, як озвучили на з'їзді партійні лідери – це "одноповерхова Україна": селища, містечка і хутори, куди не доходять поважні соціологи. Тому, мовляв, реальні рейтинги партії – вищі.

Аграрна партія України переможе на дострокових виборах у Верховну Раду, бо має відмінне резюме і довіру людей,

– заявив голова виборчої кампанії Аграрної партії України Олег Корбан.



Рейтинг партій станом на початок червня: інфографіка 24 каналу