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      Список Аграрної партії очолив Михайло Поплавський: хто ще буде кандидатом у депутати до Ради

      2012 Читать новость на русском
      Аграрна партія оголосила свій список кандидатів у народні депутати
      Аграрна партія оголосила свій список кандидатів у народні депутати / АПУ

      Аграрна партія України оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради. На позачерговому з'їзді 9 червня делегати вирішили, що виборчий список очолить ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський.

      Аграрна партія провела з'їзд, на якому представила список кандидатів у народні депутати. Відомо, що всього у списку партії – 179 осіб.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      У першу п'ятірку списку Аграрної партії увійшли:

      ► Михайло Поплавський, народний депутат, ректор Київського національного університету культури і мистецтв

      ► Лілія Бортич, членкиня політради Аграрної партії України

      ► Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради

      ► Анна Мадей, журналістка, голова молодіжного крила партії

      ► Володимир Шушкевич, політик, депутат Верховної Ради третього скликання

      Також в топ-10 списку АПУ Сергій Гайдай, Наталія Веровчук, Сергій Іващук, Олег Ніколенко та Олександр Луцький.

      Що відомо про Аграрну партію України? Українська політична партія, заснована в 1996 році. За результатами місцевих виборів восени 2015 року партія посіла п'яте місце за кількістю депутатів, проведених до місцевих органів влади.

      Виборець Аграрної партії, як озвучили на з'їзді партійні лідери – це "одноповерхова Україна": селища, містечка і хутори, куди не доходять поважні соціологи. Тому, мовляв, реальні рейтинги партії – вищі.

      Аграрна партія України переможе на дострокових виборах у Верховну Раду, бо має відмінне резюме і довіру людей,
      – заявив голова виборчої кампанії Аграрної партії України Олег Корбан.

      парламентські вибори Україна рейтинги партій Верховна Рада вибори 2019
      Рейтинг партій станом на початок червня: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Михайло Поплавський Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Аграрна партія України
      Джерело: 24 канал
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