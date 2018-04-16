Список найбагатших людей України: вражаючі суми статків

У новому рейтингу "100 найбагатших людей України" є чимало людей, які перебувають у різному ступені споріднення. Це і подружжя, і брати, і тітка з племінником, і батьки з синами.

Про це повідомив "Олігарх" з посиланням на "Фокус", який опублікував список першої сотні вітчизняних доларових мультимільйонерів.

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Дві позиції в сотні найбагатших укладачі віддали батькам і дітям.

Так, Леонід та Степан Черновецькі займають 20 місце, а їхній стан оцінюють в 353 мільйони доларів. Правда, ще рік тому екс-мер Києва і його син були в цьому рейтингу на 8 позицій вище.

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На три пункти за рік у версії цього рейтингу від "Фокуса" опустилися і Володимир і Гліб Загорії, які нині займають 72 місце. А ось стан батька і сина, чий бізнес пов'язаний з фармацевтикою, оцінили у 82 мільйони доларів.

Також у сотню найбагатших людей України увійшло 13 народних депутатів. Зокрема, в рейтингу фігурують такі мультимільйонери, що володіють мандатами ВР:

5-й – Костянтин Жеваго (статки оцінено в мільярд доларів);

8-й – Вадим Новинський (734 мільйони доларів);

12-й – Олександр Герега (стан 530 мільйонів доларів на двох з дружиною);

21-й – В'ячеслав Богуслаєв (327 мільйонів доларів);

22-й – Віталій Хомутинник (291 мільйон доларів);

36-й – Нестор Шуфрич (184 мільйони доларів);

38-й – Сергій Льовочкін (183 мільйони доларів);

44-й – Таріел Васадзе (150 мільйонів доларів);

51-й – Степан Івахів (131 млн доларів);

59-й – Максим Микитась (120 мільйонів доларів);

62-й – Олександр Фельдман (102 мільйони доларів);

72-й – Гліб Загорій (82 мільйони доларів на двох з батьком);

78-й – Геннадій Бобов (69 мільйонів доларів).

Нагадаємо, журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу за підсумками 2017 року. Всього до рейтингу цього року увійшли 2,2 тисячі мільярдерів з 72 країн світу. Вперше очолив список найбагатших людей світу засновник Amazon.com Джефф Безос.