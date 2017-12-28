05:59
29 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Підводні собаки Кремля. Супер Яга – новий російський герой
Вєсті Кремля
22:58, 28 грудня
Вєсті.UA. Луценко президент. Дива української Феміди
Вєсті.UA
20:51, 28 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Список найбільш "піратських" серіалів року: шостий рік поспіль переможцем стала "Гра престолів"

23:42, 28 грудня 423 Читать новость на русском
"Гра престолів" / Кадр з відео

З'явився список серіалів, які цього року найчастіше качали з піратських сайтів. Переможцем ушосте став серіал "Гра престолів".

Про це пише Esquire. Друге місце посіли "Ходячі мерці". Далі йдуть "Флеш" і "Теорія великого вибуху".

Наступні 3 місця дісталися новачкам списку серіалам "Рік і Морті", "Втеча" і "Шерлок".

Читайте також: Найочікуваніші серіали 2018 року за версією Esquire

Восьму позицію займають "Вікінги", дев'яту – "Форс-мажор". "Стріла" опинилася на десятому місці.

Теги: LifeStyle Новини культури Кіно
Джерело: 24 Канал
Новини за 28 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Извинится ли президент перед спасенными им из плена бойцами 40-го батальона?
сьогодні, 05:30 Извинится ли президент перед спасенными им из плена бойцами 40-го батальона?
Юрій Бутусов 879
Система Порошенка-Луценка: вирок Крисіну як сигнал всім незгодним
28 грудня, 23:00 Система Порошенка-Луценка: вирок Крисіну як сигнал всім незгодним
Сергій Лещенко 831
Головні новини 28 грудня: Порошенко підписав медреформу, ціни на електроенергію зростуть
28 грудня, 22:13 Головні новини 28 грудня: Порошенко підписав медреформу, ціни на електроенергію зростуть
853
Візантійська практика Москви, або Чому Кремль погодився на обмін полоненими
28 грудня, 22:02 Візантійська практика Москви, або Чому Кремль погодився на обмін полоненими
Дмитро Снєгирьов 2200
Поглузувати над сепаратистами, або Як Барселона із Каталонією
28 грудня, 21:02 Поглузувати над сепаратистами, або Як Барселона із Каталонією "розлучається"
Борис Немировський 3855
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук