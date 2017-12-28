Список найбільш "піратських" серіалів року: шостий рік поспіль переможцем стала "Гра престолів"
23:42, 28 грудня 423 Читать новость на русском
З'явився список серіалів, які цього року найчастіше качали з піратських сайтів. Переможцем ушосте став серіал "Гра престолів".
Про це пише Esquire. Друге місце посіли "Ходячі мерці". Далі йдуть "Флеш" і "Теорія великого вибуху".
Наступні 3 місця дісталися новачкам списку серіалам "Рік і Морті", "Втеча" і "Шерлок".
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Восьму позицію займають "Вікінги", дев'яту – "Форс-мажор". "Стріла" опинилася на десятому місці.
Джерело: 24 Канал
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