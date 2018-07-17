Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою

Тож що важливо мати із собою в пологовий будинок, про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла психолог, інструктор з підготовки до пологів, доула Андрєєва Тамара Сергіївна.

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Вона розповіла, які речі та засоби гігієни важливо купити у пологовий, як це все правильно упакувати і як не купити чогось зайвого.

Що брати з собою у пологовий – ця тема особливо актуальна для сімейних пар, які очікують первістка.

Як не заплутатися в численних радах "бувалих" мам, інформації з мережі і не набрати з собою зайвих пакетів?

• Необхідний мінімум

Незалежно від того, де майбутня мама зібралася народжувати, договірні пологи чи ні, існує перелік тих речей, які однозначно їй знадобляться.

Головною вимогою, однаковою у всіх пологових будинках, є пакет документів.

Майбутня мама повинна обов'язково покласти в "тривожну сумку" паспорт, медичну страховку (якщо є).

Але найважливіший документ для породіллі – це, безумовно, обмінна карта. У ній відзначені всі пройдені жінкою обстеження, особливості перебігу вагітності. Лікарі рекомендують майбутнім мамам завжди носити з собою "обмінки", особливо на пізніх термінах вагітності.

До речі, коли говорять про "тривожну сумку", найчастіше мають на увазі цілий пластиковий пакет, а то й не один. Річ у тім, що в перинатальному центрі з міркувань чистоти заборонено приїжджати з текстильними сумками.

У родову жінці також дозволять взяти з собою телефон (разом із зарядним пристроєм) і маленьку пляшку негазованої води.

Список речей у пологовий будинок

Іноді лікарі радять взяти годинник для визначення інтервалу переймів і їх тривалості. Але сьогодні буде зручніше завантажити додаток "лічильник переймів" для свого смартфона: воно зможе визначити навіть помилкові, тобто, підготовчі перейми.

З одягу молодій мамі знадобиться нічна трикотажна сорочка (бажано, коротка і на тонких бретельках), халат, кілька пар змінної спідньої білизни і шкарпеток, а також тапочки (найкраще взяти гумові – для відвідування душа). Важливо не забути тарілку, стакан, столові прибори.

Що стосується засобів особистої гігієни, то породіллі краще взяти з собою дитяче мило і дитячий крем – їх можна використовувати як для себе, так і для новонародженого. Зрозуміло, в "тривожну" сумку потрібно покласти зубні пасту і щітку, туалетний папір, рушник, шампунь, одноразову бритву, післяпологові засоби інтимної гігієни і одноразові пелюшки.

На терміні 36 тижнів бажано вже зібрати речі, щоб бути готовою в будь-який момент!

Перелік речей на пологи для новонародженого немовля

• Зайве чи ні?

У тому випадку, коли пологи пройшли успішно і для мами, і для дитини, перебування в пологовому будинку зазвичай не перевищує 3-4 дні. Тому потрібно знати міру і не набрати гору непотрібних речей. Наприклад, немає сенсу брати кілька нічних сорочок – на цей час цілком вистачить однієї.

Речі на виписку для малюка і самої мами, а також косметику і, можливо, фен не обов'язково брати при госпіталізації перед пологами. Все це можуть принести рідні вже після пологів.

Що потрібно взяти чоловікові на пологи дружини: перелік

• Харчові продукти

Вода. Не забудьте взяти воду – кілька маленьких пляшечок, вона вам знадобиться у період переймів і вже після пологів.

У пологовий будинок вам знадобиться 5-6 маленьких пляшечки такої водички і одна велика (1,5 літра), щоб ви могли в будь-який момент вгамувати спрагу або зробити собі чай.

Що потрібно породіллі після пологів: список

Їжа. Візьміть з собою галетне печиво 1-2 пачки, вівсянку у пакетиках (порційну), пакетований чай, сухофрукти, горішки, шоколад, фрукти. Все інше вам за потребою довезуть рідні. Речі важливо упаковувати у чистий великий пакет – кожну сумку найкраще позначити наліпками "На пологи для себе". Так ви значно полегшите життя тому, хто буде допомагати вам збиратися до пологового будинку.

Перелік речей на виписку з пологового будинку