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Список в пологовий будинок: що потрібно взяти з собою

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Список в пологовий будинок: все, що потрібно взяти з собою
Список в пологовий будинок: все, що потрібно взяти з собою / 24 Канал

Вагітність – трепетний період очікування появи малюка на світ. І коли добігає до кінця термін у 9 місяців або 39 тижнів, майбутня матір має напоготові зібрані пакунки до пологового будинку.

Тож що важливо мати із собою в пологовий будинок, про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла психолог, інструктор з підготовки до пологів, доула Андрєєва Тамара Сергіївна.

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Вона розповіла, які речі та засоби гігієни важливо купити у пологовий, як це все правильно упакувати і як не купити чогось зайвого.

Збори у пологовий будинок або "золоте" правило чотирьох сумок

Доула Андрєєва Тамара Сергіївна

Що брати з собою у пологовий – ця тема особливо актуальна для сімейних пар, які очікують первістка.

Як не заплутатися в численних радах "бувалих" мам, інформації з мережі і не набрати з собою зайвих пакетів?

Необхідний мінімум

Незалежно від того, де майбутня мама зібралася народжувати, договірні пологи чи ні, існує перелік тих речей, які однозначно їй знадобляться.

Головною вимогою, однаковою у всіх пологових будинках, є пакет документів.

Майбутня мама повинна обов'язково покласти в "тривожну сумку" паспорт, медичну страховку (якщо є).

Але найважливіший документ для породіллі – це, безумовно, обмінна карта. У ній відзначені всі пройдені жінкою обстеження, особливості перебігу вагітності. Лікарі рекомендують майбутнім мамам завжди носити з собою "обмінки", особливо на пізніх термінах вагітності.

До речі, коли говорять про "тривожну сумку", найчастіше мають на увазі цілий пластиковий пакет, а то й не один. Річ у тім, що в перинатальному центрі з міркувань чистоти заборонено приїжджати з текстильними сумками.

У родову жінці також дозволять взяти з собою телефон (разом із зарядним пристроєм) і маленьку пляшку негазованої води.

Список речей на пологи

Список речей у пологовий будинок

Іноді лікарі радять взяти годинник для визначення інтервалу переймів і їх тривалості. Але сьогодні буде зручніше завантажити додаток "лічильник переймів" для свого смартфона: воно зможе визначити навіть помилкові, тобто, підготовчі перейми.

З одягу молодій мамі знадобиться нічна трикотажна сорочка (бажано, коротка і на тонких бретельках), халат, кілька пар змінної спідньої білизни і шкарпеток, а також тапочки (найкраще взяти гумові – для відвідування душа). Важливо не забути тарілку, стакан, столові прибори.

Що стосується засобів особистої гігієни, то породіллі краще взяти з собою дитяче мило і дитячий крем – їх можна використовувати як для себе, так і для новонародженого. Зрозуміло, в "тривожну" сумку потрібно покласти зубні пасту і щітку, туалетний папір, рушник, шампунь, одноразову бритву, післяпологові засоби інтимної гігієни і одноразові пелюшки.

На терміні 36 тижнів бажано вже зібрати речі, щоб бути готовою в будь-який момент!

Список речей на пологи для малюка

Перелік речей на пологи для новонародженого немовля

• Зайве чи ні?

У тому випадку, коли пологи пройшли успішно і для мами, і для дитини, перебування в пологовому будинку зазвичай не перевищує 3-4 дні. Тому потрібно знати міру і не набрати гору непотрібних речей. Наприклад, немає сенсу брати кілька нічних сорочок – на цей час цілком вистачить однієї.

Речі на виписку для малюка і самої мами, а також косметику і, можливо, фен не обов'язково брати при госпіталізації перед пологами. Все це можуть принести рідні вже після пологів.

Що потрібно взяти чоловікові на пологи дружини

Що потрібно взяти чоловікові на пологи дружини: перелік

• Харчові продукти

Вода. Не забудьте взяти воду – кілька маленьких пляшечок, вона вам знадобиться у період переймів і вже після пологів.

У пологовий будинок вам знадобиться 5-6 маленьких пляшечки такої водички і одна велика (1,5 літра), щоб ви могли в будь-який момент вгамувати спрагу або зробити собі чай.

Які речі потрібні породіллі після пологів

Що потрібно породіллі після пологів: список

Їжа. Візьміть з собою галетне печиво 1-2 пачки, вівсянку у пакетиках (порційну), пакетований чай, сухофрукти, горішки, шоколад, фрукти. Все інше вам за потребою довезуть рідні. Речі важливо упаковувати у чистий великий пакет – кожну сумку найкраще позначити наліпками "На пологи для себе". Так ви значно полегшите життя тому, хто буде допомагати вам збиратися до пологового будинку.

Перелік речей на виписку з пологового будинку

Хто така доула? Це помічниця при вагітності і під час пологів, що надає практичну, інформаційну та психологічну підтримку. На відміну від акушера, доула не використовує медичні методи.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Поради Медицина Здоров'я Публікації Діти Статті Вагітність і пологи Пологи
Джерело: 24 Канал
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