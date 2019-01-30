Співачка Alyona Alyona записала пісню після скандалу з форумом Порошенка
Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко), яка брала участь на запрошення у форумі Президента України Петра Порошенка, записала нову пісню "Обіцянки". З тексту композиції відразу стає зрозуміло, що пісня має політичний підтекст.
У чому полягає скандал із форумом Порошенка, який відвідала Alyona Alyona? Реперка заявила, що її обманом заманили на форум, де президент оголосив про балотування на другий термін. Співачці пообіцяли участь у конференції, де будуть меценати та спонсори, адже вона шукає спонсорів для дитсадка. "Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка", – сказала Alyona Alyona.
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Хто така Alyona Alyona? Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови", зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитсадку села Баришівка на Київщині, проте через тиск зі сторони колег звільнилася.
Повний текст пісні "Обіцянки" Alyona Alyona:
Чуєш, чуєш обіцянки.
Вони обіцяють тобі, що вже в новій добі погодинно йдуть зміни на краще.
Та в тебе законний обід і ніхто не побіг до цих змін, як типовий ледащо.
І кажуть, що курам на сміх репортажі зі ЗМІ, адже правда давно не цікава.
Можливо, хтось все-таки зміг розпізнати цей збіг, де оформлено все по лекалу.
Треба ще кави. Що за щоками? Всі мої обжитки, нажитi роками,
Любов до культури без тями, фото з гостями, рослини, як плюсик до карми.
Ще є подій колообіг, зіронька в лобі, привита з дитинства батьками.
Та тальки в житті самостійному чули постійно ми – досвід приходить з роками.
Я вимагаю змін! Я потягну вас за язик!
Обіцяне помножу в рази!
Я кожне, кожне ваше слово фіксую.
Саме словом я наповню зброї магазин.
А тоді пау пау пау.
Згадайте обіцянки, сьогодні в моді пам'ять, як тренд.
Згадайте про цілі і плани, штовхаючи тіло своє на шляху в хепі енд.
А? А що там народ? Терпіти й терпіти, напхавши свій рот.
А? А що до малят? Планшет, телефон, по мультфільму й хай сплять.
А? А що там діди? Мовчання – це шлях не дійти до біди.
Оу. Я не мовчатиму знов. Не буду терпіти дешевих розмов. Крапка!
Слово за словом я чую пусті обіцянки.
Я бачу порожню повітрям наповнену склянку.
Я вимагаю змін, б’ю на сполох, б'ю на тривогу.
Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу.
Я знаю, хто думав про це між бетонних висоток,
Ховавши постійно лице, рахувавши відсоток
Справ недовиконаних. Сплав своє лихо на них, не шукай винних.
Ти правди чекав? Просто поглянь в очі дитини.
Хто там такий витривалий? Хто там забив на життя і на справи?
Хто там чекав на шляху перевалу? Хто був жорстоким, хто був ласкавим?
Хто свято вірив у ціль? Хто там тікав звідусіль? Хто приклав рану на сіль?
Ми всі такі різні: хто сомом на дні, а хто ніби на продаж в лотку івасі.
Більше ні слова про волю. Вибір завжди за тобою, бо хто як не ти
Людей надихне й поведе за собою у пошуках правди, хто йде до мети?
А? Хай засоби різні, сили не рівні, та напрям один:
Разом об’єднавшись із вірою в справу іти до мети.
Слухайте пісню Alyona Alyona – "Обіцянки":