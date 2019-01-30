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      Співачка Alyona Alyona записала пісню після скандалу з форумом Порошенка

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      Alyona Alyona записала пісню "Обіцянки" після скандалу з форумом Порошенка
      Alyona Alyona записала пісню "Обіцянки" після скандалу з форумом Порошенка / Кадр з відео

      Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко), яка брала участь на запрошення у форумі Президента України Петра Порошенка, записала нову пісню "Обіцянки". З тексту композиції відразу стає зрозуміло, що пісня має політичний підтекст.

      У чому полягає скандал із форумом Порошенка, який відвідала Alyona Alyona? Реперка заявила, що її обманом заманили на форум, де президент оголосив про балотування на другий термін. Співачці пообіцяли участь у конференції, де будуть меценати та спонсори, адже вона шукає спонсорів для дитсадка. "Я погодилась, але зовсім не очікувала, що потраплю на передвиборну кампанію Петра Порошенка", – сказала Alyona Alyona.

      Читайте також: Cпівачку Alyona Alyona було офіційно запрошено на форум Порошенка, – голова Баришівської РДА

      Хто така Alyona Alyona? Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови", зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитсадку села Баришівка на Київщині, проте через тиск зі сторони колег звільнилася.

      Повний текст пісні "Обіцянки" Alyona Alyona:

      Чуєш, чуєш обіцянки.
      Вони обіцяють тобі, що вже в новій добі погодинно йдуть зміни на краще.
      Та в тебе законний обід і ніхто не побіг до цих змін, як типовий ледащо.
      І кажуть, що курам на сміх репортажі зі ЗМІ, адже правда давно не цікава.
      Можливо, хтось все-таки зміг розпізнати цей збіг, де оформлено все по лекалу.
      Треба ще кави. Що за щоками? Всі мої обжитки, нажитi роками,
      Любов до культури без тями, фото з гостями, рослини, як плюсик до карми.
      Ще є подій колообіг, зіронька в лобі, привита з дитинства батьками.
      Та тальки в житті самостійному чули постійно ми – досвід приходить з роками.
      Я вимагаю змін! Я потягну вас за язик!
      Обіцяне помножу в рази!
      Я кожне, кожне ваше слово фіксую.
      Саме словом я наповню зброї магазин.
      А тоді пау пау пау.
      Згадайте обіцянки, сьогодні в моді пам'ять, як тренд.
      Згадайте про цілі і плани, штовхаючи тіло своє на шляху в хепі енд.
      А? А що там народ? Терпіти й терпіти, напхавши свій рот.
      А? А що до малят? Планшет, телефон, по мультфільму й хай сплять.
      А? А що там діди? Мовчання – це шлях не дійти до біди.
      Оу. Я не мовчатиму знов. Не буду терпіти дешевих розмов. Крапка!

      Слово за словом я чую пусті обіцянки.
      Я бачу порожню повітрям наповнену склянку.
      Я вимагаю змін, б’ю на сполох, б'ю на тривогу.
      Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу.

      Я знаю, хто думав про це між бетонних висоток,
      Ховавши постійно лице, рахувавши відсоток
      Справ недовиконаних. Сплав своє лихо на них, не шукай винних.
      Ти правди чекав? Просто поглянь в очі дитини.

      Хто там такий витривалий? Хто там забив на життя і на справи?
      Хто там чекав на шляху перевалу? Хто був жорстоким, хто був ласкавим?
      Хто свято вірив у ціль? Хто там тікав звідусіль? Хто приклав рану на сіль?
      Ми всі такі різні: хто сомом на дні, а хто ніби на продаж в лотку івасі.
      Більше ні слова про волю. Вибір завжди за тобою, бо хто як не ти
      Людей надихне й поведе за собою у пошуках правди, хто йде до мети?
      А? Хай засоби різні, сили не рівні, та напрям один:
      Разом об’єднавшись із вірою в справу іти до мети.

      Слухайте пісню Alyona Alyona – "Обіцянки":

       

      Теги: Новини України Новини політики Музика Новини культури Петро Порошенко Скандал
      Джерело: 24 канал
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